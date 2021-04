Deja correr por la maleza a mapaches

La semana pasada reapareció en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

A propósito de las discusiones y debates que ha suscitado la ampliación del mandato del presidente de la Corte, en tribuna, el todavía diputado por MORENA aludió con la frase que intitula la presente reflexión a la forma en que “metieron, bajo la mesa el artículo 13 transitorio”.

Tal vez por obra de la casualidad –no lo sabemos-, el agudo Muñoz Ledo definió en una sola frase lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho en estos dos años y medio de gestión: sacar liebres de sombreros y usar mapaches.

Como sabemos, a López Obrador no le gusta mucho eso de dar explicaciones, y menos cuando le evidencian los malos resultados de su gobierno, o cuando le muestran con datos duros que la corrupción sigue campeando entre sus cercanos, o le cuestionan acerca de los feminicidios, desaparecidos y la falta de medicamentos para niños con cáncer, entre otras cosas.

Es justo aquí cuando el presidente, para huir de la realidad que no quiere que veamos, en cada mañanera, hace escapar liebres del sombrero; comienza a darle vueltas al tema, saca su pañuelito blanco, los escapularios y las imperdibles frases y palabras memorables: me canso ganso, machuchón, fifís, abrazos no balazos, y la que no puede faltar: “yo tengo otros datos”.

Ahora, cuando el presidente necesita que el pueblo bueno y sabio decida lo que él quiere que decida, deja correr a los mapaches por la maleza, es decir, en las consultas populares fraudulentas que hizo para cancelar el aeropuerto en Texcoco, o la planta cervecera de Constellation Brands, en Mexicali.