Del 8 de marzo a la candidatura de Félix S. Macedonio

Alan Ridding que fuera corresponsal del New York en México, describió la condición social de la mujer mexicana, que priva en núcleos familiares mayoritarios de insuficiente ingreso económico.

Menciona casi 20 quehaceres de la mujer y las madres; Cuida y atiende a los hijos; hace un trabajo domestico pesado; vigila la educación de los niños (hoy la educación en línea por la pandemia le acarreó mayores problemas porque muchos hogares no tienen internet o no saben manejarlo, o porque no todas pueden estar al pendiente por el trabajo fuera o dentro); estiran el gasto familiar, es común que el padre no quiera mortificarse con esa penurias, y la mujer lo administra con angustia y ahorra para gastos ineludibles de vestido y alimentación; soporta el mando del compañero, sujeto de machismo, hábitos y costumbres el jefe, del hombre.

Las crisis económicas obligaron a trabajar a la mujer de manera general. Al realizar estudios técnicos y profesionales y participar en la producción, adquiere seguridad y capacidad de autosustento. El ingreso propio y la confianza en sí misma le aligera la obediencia y sumisión, por ende discute las decisiones, ya puede evitar el embarazo, cambiar de trabajo, oficio y capacitarse.

La igualdad del hombre y la mujer y la equidad de género en ámbitos varios ha sido impulsada como todo por en internet y la tecnologías de información. Temas como el aborto, el matrimonio igualitario, la liberalidad sexual que vivimos favorece a su emancipación. Un derrotero asediado por el celo católico y su familia patriarcal, defensora del autoritarismo y mando masculinos, proclive a ideas de respeto a la autoridad civil, eclesiástica y política para que la gente no piense en cosas que le harán daño según la troika: Televisión privada-iglesia y gobierno. Consigna difundida por Televisa y TV-Azteca “para que quieren dejar de ser pobres, los ricos también lloran”.

La emancipación de la mujer avanza a pesar de obstáculos de la moral católica conservadora en contraste con la influencia de la tecnología. El internet, la liberalidad sexual, y la incertidumbre por el ingreso económico han modificado en núcleo familiar. La cultura nacional no se interesa por formación educativa ni enseñanza periescolar, oficial o privada, en la misión de inculcar a la sociedad el valor moral de la justica en dignidad para la mujer, los niños y los ancianos. De respetar los derechos de la mujer, rescatarla de la explotación y expoliación laboral, de la agresión sexual. A diferencia de los hombres nuestras mujeres son determinadas, trabajan más que los hombres y ganan un 38% menos, no son veleidosas, y por ejemplo desde ahora ya saben por quién votarán. La igualdad y la equidad para la mujer será lo mejor para México.

Morena hizo mutis con Félix Salgado, obedeció al jefe. No es candidato de Guerrero, es el de Morena, porque pedirle a López Obrador que no lo hiciera candidato aunque su postulación no vaya con la cartilla moral y el decálogo que pregona el presidente. La 4T ganará Guerrero y restará votos en el país. Al final parece que no le gustó al presidente que pusieran en duda su decisión, su estilo personal de gobernar montado en la presidencia imperial de años, cual equilibrio de poderes hablan, porque el asombro. La 4T con la oposición corrupta y mediocre del PRIAN se desplaza sobre rieles a ganar el 6 de junio.