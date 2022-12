Cada cuatro años se elevan los niveles de adrenalina que produce el deporte más popular del planeta. Por mi doble nacionalidad estaba emocionado de poder ver ambos juegos en simultáneo, ya lejos del conflicto de lealtades del sábado anterior.

El resultado soñado era que cada uno ganara por goleada, pero ya en el segundo tiempo nos conformábamos ambos con que pasáramos de “panzazo”.

A pocos minutos del final uno ya estaba en octavos y el otro dependía solamente de un gol, un añorado gol, sea de la albiceleste o del tricolor, daba lo mismo. Ahí me di cuenta de una gran verdad que mi sobrina lo puso magistralmente en palabras: “del odio al amor, sólo un gol”.

Ese estratega que estaba a punto de ser amado por haber logrado lo que parecía imposible, terminó siendo odiado y repudiado por una afición enardecida alentada por una prensa “malinchista”. Así es el amor humano, así de finito, así de endeble, así de cruel. Así actuamos muchas veces con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestro compañero de trabajo, con nuestros semejantes: esperando que fallen para quitarles nuestra aprobación, nuestra admiración, nuestro cariño, para llevarlos “del amor al odio tan solo bajarlos del podio”. (Me salió otra frase)

A veces pensamos que Dios actúa como nosotros, esperando que “no demos el ancho”, que no “hagamos el gol”, que no demos en el blanco (esa es una de las definiciones de “pecado”), para entonces “castigarnos”, para hacernos sentir que no somos dignos de su interés por nosotros, que estamos “reprobados”, que tenemos “tachita” y no calificamos para su aceptación y amor incondicional.

¡Qué bueno que Dios no es como nosotros! Él se revela como un Padre amoroso que ama incondicionalmente a sus hijos, sufre con ellos y los sostiene cuando se caen, así es Su carácter: “Si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negar quién es.” (2 Timoteo 2:13 NTV) Si no lo conoces de esta forma, necesitas abrirle tu corazón y experimentar en carne propia que “del odio al amor no siempre hay sólo un gol”.





