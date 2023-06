Delfina, entre “la espada y la pared”

Concluyó el proceso electoral 2023 con el triunfo de la Alianza “Va por México” en Coahuila, y de Morena en el Estado de México, la “cereza del pastel” el domingo, y a partir del lunes de esta semana comenzó el camino rumbo a Palacio Nacional.

En el caso de Delfina Gómez, la próxima gobernadora mexiquense, las cosas llegarán a un punto en el que estará entre “la espada y la pared”, en relación a quién de las “corcholatas” habrá de brindar su respaldo.

El hecho no es menor si consideramos lo que representa electoralmente la entidad que va a gobernar, así como el presupuesto del que dispondrá para hacer que la marca Morena triunfe en el 2024, pero como están en este momento las cosas, llegará un punto en el que tendrá que definir quién es su “gallo” para que encabece la candidatura morenista.

Pues creo que inclinar la balanza antes de tiempo podría generarle conflictos previos a la elección y a la postre durante su sexenio, pues cabe recordar que durante cinco años de su administración en el Estado de México, los habrá de compartir con el nuevo presidente de México, por lo que deberá andar con cuidado en torno a quién habrá de respaldar.

Seguramente habrá de esperar la instrucción que mande el ejecutivo federal no sólo a ella, sino a todos los gobernadores morenistas, pero en el caso de Delfina creo que su principal interés deberá ser transitar con todos los aspirantes de su partido, y evitar conflictuarse con cualquiera de ellos antes de tiempo, porque para poder cumplir todos sus compromisos hechos en campaña, deberá tener por fuerza, el respaldo de la Federación, y si desde hoy se equivoca con quien le brinda el apoyo, la mayor parte de su sexenio tendrá dificultades en cuanto a la relación. Por ello pienso que lo más sano no sólo para ella, sino para esa entidad, es que tenga empatía con todos, hasta que se defina quién será el candidato.

Delfina Gómez será la primer gobernadora del Estado de México, y hoy se ha convertido en la política morenista más influyente dentro de ese instituto político y en el país, por el solo hecho de haber sacado al PRI luego de casi 100 años que no perdían esa entidad. Aunado a ello, el “coqueteo” de Claudia, Adán y Marcelo será constante para que los ayude en sus intenciones, principalmente con el mecanismo que hasta hoy se ha planteado, que es la encuesta, por lo que la futura jefa del Ejecutivo mexiquense deberá andar con “pies de plomo”, y evitar cualquier acción o comentario en favor de una de las “corcholatas”, que involucre de forma directa e indirecta el respaldo hacia alguno de ellos.

Incluso a pesar de que reciba la orden de Palacio Nacional, deberá transitar con todos, pues si bien “el que obedece nunca se equivoca”, aquí está en juego la mayor parte de su gobierno si no sale a quien ella esté apoyando. Algo delicado, sobre todo porque no falta una conversación telefónica, una captura de pantalla o algún mensaje en redes sociales para quedar comprometida antes de tiempo. De igual forma de su equipo más cercano, deberán ser muy prudentes, pues todo lo que a partir del domingo por la noche, hagan y digan, será usado en su contra; máxime si consideramos que el ambiente en Morena aún está algo tenso, hasta que el “gran dedo” elector no indique qué rumbo tomarán.

El pasado lunes por la noche ya hubo ese acercamiento tan esperado por parte de las “corcholatas” con quien habrá de dictar las reglas del juego, el presidente López Obrador, una clara señal de que lo más importante será la unidad, pues a pesar de que la oposición está sin rumbo, en ninguna elección hay enemigos pequeños, y hay partidos, como el PRI y el PAN que están acostumbrados a levantarse de entre “las cenizas” cuando están prácticamente perdidos.