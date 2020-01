Democracia y diálogo como propósitos para 2020

"Para dialogar, preguntad primero; después…, escuchad”.- Antonio Machado

Más allá de que para algunos la década comenzó el pasado 1 de enero del nuevo año, mientras que para otros arrancará hasta el primer día del 2021, lo cierto es que hablar ya de 2020 trae aparejado todo tipo de simbolismos, tanto por la cifra en sí misma como por la sucesión de dos números “veinte”, así como por la carga de futuro que refleja.

En efecto, hace tan sólo unos lustros referirse a 2020 era ya aludir al futuro como categoría temporal sumamente lejana, en donde los carros voladores, los robots o la teletransportación estarían a la orden del día.

Si bien es cierto que aún no llegamos a ese tipo de escenarios más propios de la ciencia ficción, tampoco estamos tan lejos, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial, el rol de las tecnologías de información y comunicación o el impacto que tendrá y que de hecho en algunos lugares del orbe ya está teniendo la red 5G, la cual está destinada a ser una de las transformaciones más relevantes del siglo XXI en su primera mitad.

Todo lo anterior lo traemos a colación porque aunque, como ya se dijo, no hay uniformidad de criterios en torno al inicio de un nuevo decenio, es tiempo de observar a 2020 como una posibilidad para acercarnos al régimen democrático que tanto tiempo hemos ansiado, a las bases de diálogo sobre las cuales debe caminar y a la construcción del edificio ciudadano que ha detenido su avance por razones varias -corrupción, falta de participación, impunidad, poca aplicación de los circuitos legales, entre otras-.

Si un propósito colectivo podemos trazarnos para la anualidad que recientemente tuvo su alumbramiento, es precisamente el del diálogo como poderosa herramienta y necesario insumo para la consecución de la democracia como sistema político en todos sus términos y en todas sus dimensiones; un sistema político que obtenga más respaldo y confianza por parte de la sociedad civil a comparación de lo que está sucediendo hoy en día, momento en el que algunos estratos sociales que de a poco van creciendo, se decantan por regímenes no democráticos e incluso de corte autoritario, con todos los peligros que ello conllevan en cuanto tales.

La sociedad mexicana, aunque algunos sectores no lo quieran ver, se encuentra fragmentada no sólo en términos del poder adquisitivo o de la clase socioeconómica a la que se pertenece, sino también en lo ideológico o en el modelo de país que se pretende construir. La narrativa de chairos y fifís, por ejemplo, no beneficia al momento de encauzar un proyecto social determinado.

Por eso es que la lógica de la inclusión debe hacer su aparición sin que eso represente renunciar a los ideales que cada individuo legítimamente reivindica, pues el diálogo, por supuesto, no implica que todos debamos estar de acuerdo y menos si de política se trata. Pero el diálogo, la discusión de ideas siempre con la razón como estandarte, en definitiva, es un instrumento para confrontar visiones de país que incluso puedan llegar a ser diametralmente opuestas.

La democracia, en este sentido y a partir de lo que se ha dicho hasta este momento, no debe ser un privilegio y mucho menos una “tiranía de las mayorías” sino un utensilio político que propicie la inclusión, fomente los acuerdos y pugne por vías plurales de aportación a lo público, pues de lo público formamos parte todas y todos.

El prestigio de la democracia en buena medida se ha perdido porque pareciera que de la misma se aprovechan sólo las cúpulas y las élites en detrimento de las porciones más amplias de la población.

Y el objetivo primario de la democracia es articular condiciones donde la totalidad de la ciudadanía se vea beneficiada por lo que hace a los derechos sociales y a reglas del juego que acerquen a la realidad la noción de la justicia, una justicia entendida como experiencia (Zagrebelsky dixit).

Seguir democratizando la vida pública pero también hacerlo en lo privado y en lo social sin duda que traerá dividendos positivos para todas y todos. Pasar de la prédica a la práctica, de lo ideal a lo real, es sumamente relevante para que la libertad, la igualdad y todos los valores colectivos se materialicen por igual. Todo va de la mano cuando del interés público se trata.

Luchemos entonces porque este año recién nacido sea un punto de inflexión en la historia contemporánea de México y del mundo. Todas y todos tenemos algo que aportar, empezando por el hecho de involucrarnos de manera fehaciente en los asuntos de la res pública -la cosa pública-. Dialogar, participar, ser responsables desde un punto de vista cívico, son pasos que deben darse fehacientemente, de forma entusiasta y sin ninguna clase de ambages.