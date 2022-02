Uno de los trastornos mentales que más afecta a la sociedad contemporánea en el mundo es la depresión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que la ha calificado como una de las principales causas globales de discapacidad.

La depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración y puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria.

Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional, aunque en su forma más grave, puede conducir al suicidio.

Así, es una patología mental que se manifiesta en todos los aspectos de la vida, es el resultado de las tres dimensiones que componen al ser humano: la biológica, psicológica y social, además de que afecta el estado de ánimo, las relaciones personales, de trabajo y amorosas.

Asociada a factores personales, biológicos y sociales, no es lo mismo que la tristeza, por lo que no deben confundirse, sobre todo porque las personas no pueden sobreponerse a la depresión por sí mismas sino que deben ser diagnosticadas y tratadas de forma acertada por especialistas.

La tristeza es una situación pasajera que les sucede a todas las personas.

Por ejemplo, podemos tener duelos, pérdidas psicológicas, físicas o materiales que pueden hacernos sentir tristes, pero eso es una condición temporal que puede ser superada. La depresión es un cuadro clínico, que está asociado a factores psicológicos, biológicos y sociales.

La persona no se sobrepone a la depresión, se sobrepone a la tristeza.

La depresión, como es un trastorno integral, necesita tratamiento y eso requiere un diagnóstico adecuado, por lo que debe remitirse a un paciente con un psiquiatra, para que éste le suministre un fármaco que le permita corregir los aspectos biológicos de la enfermedad, pues la depresión se trata tanto con fármacos como con psicoterapia y como no pueden generalizarse los tratamientos, cada persona es única e irrepetible, como su depresión.

Otra de las maneras de tratar de apoyar a los pacientes con depresión, es elevando los niveles de conciencia de la persona, para que entienda, mediante la ayuda terapéutica, las razones por las que entró en un cuadro depresivo.

Puede afectar a cualquier persona, de cualquier nivel económico y en cualquier edad, actualmente se estima que más de 300 millones de personas en todo el mundo viven con depresión y cerca de 50 millones se encuentran en América.

La pobreza y la exclusión social son un caldo de cultivo para la depresión, donde las mujeres son más vulnerables de sufrir cuadros depresivos debido a varios factores; el primero de ellos es de carácter biológico.

Las mujeres tienen condiciones cíclicas como la pre-menstruación, la menstruación, la menopausia o la post-menopausia que refieren directamente a las hormonas.

Los hombres carecen de estas situaciones, por lo que son propensas a ser maltratadas y reprimidas duramente por los hombres, que pueden tratarlas de neuróticas, pues se trata de su cuerpo y no de su voluntad.

Generalmente, las mujeres se someten a los hombres, lo que puede afectar su autoestima y aumentar la dependencia, que hace que las mujeres sean controladas por sus padres, maridos o incluso sus hijos, lo que ocasiona conflictos debido a su vulnerabilidad, por lo que es necesario ver hacia adentro de nosotros y de nuestras familias para evitar la depresión.