El tratamiento proporcionado al derecho de réplica por parte de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación interna de cada país ha sido muy variado, por lo que conviene especificar cómo se ha concebido en el sistema jurídico mexicano.

Desde el punto de vista doctrinal hay quienes consideran que no es un derecho humano, sino un procedimiento de tutela particular, judicial o extrajudicial, cuyo objeto es la reposición del derecho violado.

La posición de la doctrina mexicana difiere de ese criterio, pues sí se concibe el derecho a la réplica como un derecho humano, el cual está reconocido como tal en el párrafo primero del artículo sexto de la Constitución mexicana y regulado por una ley reglamentaria.

En lo jurisdiccional, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América fijó un precedente al considerar inconstitucional una ley de Florida que obligaba a un periódico a dar un espacio gratis a un candidato para responder a los ataques en su contra, pues determinó que no logró “franquear las barreras de la Primera Enmienda”, la cual prohíbe expedir ley alguna que limite las libertades de expresión y de prensa.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó el criterio fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la OC-7/86, en el sentido de que el derecho de réplica “es un derecho al cual le son aplicables las obligaciones de los Estados partes consagradas en los artículos 1.1 y 1.2 de la Convención”.

Más aún, lo resuelto por el máximo tribunal mexicano no coincide con la Corte norteamericana, ya que no sostiene, al menos de manera absoluta, que la intervención del poder público en automático genere una afectación a las libertades reconocidas constitucionalmente, sino que, bajo ciertas condiciones, las protege y garantiza, por lo que su intervención no sólo es legítima, sino indispensable.

Entonces, a diferencia del criterio de la Corte norteamericana que estima que el derecho de réplica se constituye como un límite a la libertad de prensa, la Suprema Corte mexicana expuso que tal derecho complementa a las libertades de expresión y de difundir información.

Considero que es de elemental justicia que quien pruebe que se ha difundido información falsa o inexacta cuya divulgación le cause agravio, pueda ejercer el derecho de aclarar y presentar una versión diferente para que la sociedad forme su propio criterio con base en un equilibrio informativo.