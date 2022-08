Derechos de los animales

Estimado lector, el artículo que le presento está dedicado a las mascotas… cualquiera que éstas sean. Una mascota es un animal domesticado que se conserva con el propósito de tener compañía o para disfrutarla de quien la tiene. Son elegidos por su comportamiento, adaptabilidad y por su interacción con los seres humanos.

Contemplar la belleza de un animal, dista mucho a tenerlo y mucho más cuidarlo, protegerlo e interactuar con él. La interacción implica la domesticación, la cual precede de un proceso gradual. No hay fechas exactas de cuando inicia este proceso, se ha escrito que probablemente comenzó en la Edad de Piedra 13,000 A. C. y que la primera evidencia de domesticación se menciona en la ciudad bíblica de Jericó en Palestina, 12,000 A.C. donde perros y cabras eran adoptados como mascotas. Al parecer, el animal más propicio para la domesticación y por ende de compañía es el perro.

Una investigación que publica Science, rastrea a través del estudio genético de muestras de 27 perros, que algunos vivieron hace 11,000 años en Europa, Oriente Próximo y Siberia. Los resultados muestran la diversidad canina y cómo estos acompañaron al ser humano en su expansión.

Leyendas, cuentos e historias de humanos y perros, o perros en solitario, existen de manera incontable en todos los rincones del mundo. Casi todas reflejan protección, amor, simpatía y compañía.

Abordando el tema de la domesticación de las mascotas, el amor, la bondad y la generosidad, no han sido la premisa de la forma de hacerlo… dolorosamente. Habrá que aceptar que los animales tienen una forma de comportamiento merced al entorno donde habitan y a los depredadores que los acechan, viven en un estado natural a su entorno.

Ello da pie a que, para domesticarlos, los humanos lo hicieron a edad temprana del animal. Pocos son los casos, creo, de que han sido domesticados en edad joven o adulta. Sin embargo, están los genes que implican la forma del comportamiento. También es conocida la arrogancia, la prepotencia y el interés del ser humano por imponer su voluntad sobre el animal a través de la violencia y la crueldad en actos inauditos e inimaginables.

La médico veterinaria Claudia Hernández comenta que la crueldad o maltrato hacia los animales puede ser de forma física o psicológica, consciente o inconsciente.

Algunas de las formas de maltrato son: Los golpes, lesiones físicas, gritos excesivos, abandono, restricción de movimientos al atarlos o hacinarlos, no darles alimentos o agua, no resguardarlos de la intemperie, sobrecargarlos, explotarlos o no facilitarles atención veterinaria.

Grandes personajes defensores de los animales van desde Dian Fossey, defensora de los gorilas, Jane Goodall, defensora de los chimpancés, hasta artistas como Doris Day, Brigitte Bardot, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, personajes de la Realeza Británica, y una lista interminable de personas anónimas que hacen lo propio.

En 1979, la abogada Joyce Tischier fundó “The Animal Legal Defense Fund”, primera organización dedicada a la promoción de la esfera del derecho animal y usando el derecho para proteger las vidas y defender los intereses de animales. Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

De acuerdo con este medio, El Sol de Durango (24/08/22), el primer juicio por maltrato en México se llevó a cabo en este mes de agosto de 2022 en Querétaro, en contra de un hombre por el asesinato de Athos y Tango, dos perros rescatistas, quien enfrenta una condena que puede ir de los 10 a los 18 años en prisión.

El filósofo Immanuel Kant escribió “La crueldad hacia los animales es lo opuesto al deber que el hombre tiene consigo”, frase en la que se puede resumir que las consecuencias de este acto en contra de la naturaleza, afecta a la humanidad.

¡Hasta la próxima!