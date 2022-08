“Derechos sí, caprichos no” era uno de los lemas que me vi “tímidamente” coreando a las afueras del Congreso, cuando de repente me tocó en suerte ser parte del contingente que entró al recinto. La visión adentro era diferente.

Una cosa es percibir la cosa desde afuera o incluso, escucharlo y seguirlo desde la transmisión en vivo, pero otra, muy diferente, es “sentir” el ambiente en el pleno. Lo que no sabía es que existía otro nivel, y es cuando te sientan a la misma mesa, con la intención de llegar a un acuerdo, o al menos dialogar de nuestras diferencias.

Ahí te das cuenta de que todos somos iguales delante de las leyes de un Estado tal como reza el artículo primero de nuestra Constitución. Ese otro, al que te enfrentabas en la calle cartel de por medio, al que gritoneabas en el pleno desde el anonimato de una butaca, ahora, en esa mesa, para a tener un rostro, una identidad y un voto, ahora es tu conciudadano, alguien con el que la fuerza de la necesidad te obliga a ponerte de acuerdo.

Alguien que puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo o estudio, o mucho más aún, tu propia familia. Alguien al que alguna vez puedas necesitar o con quien tengas que compartir alguna responsabilidad. Alguien con el que quizá y por qué no, te toque defender el tricolor de tu bandera.

Así y todo, ser iguales en dignidad no nos hace iguales en derechos. Una mujer, por ejemplo, tiene derecho a tomar varias semanas laborales por maternidad, sencillamente porque tiene la capacidad de amamantar. Eso no tiene que ver con dignidad sino son las características biológicas de cada persona. Del mismo modo, el matrimonio no es “un derecho” sino una institución que genera derechos.

Una institución formada por un hombre y una mujer que tienen la capacidad de procrear a través de la “matriz” (de ahí viene “matrimonio”) y lo que se protege, es a los hijos de esa unión, es decir a la potencialidad de la “prole”, el futuro ciudadano que un día va a votar o a sentarse como me tocó a mí en esa mesa de diálogo, que dejó en evidencia que lo que muchos quieren es solo un capricho.





