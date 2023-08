Desatada la hipocresía de la derecha

Ocultar la verdad y lucir la doble moral siempre ha sido el negocio de la derecha. De ahí que se la viven a “Dios rogando y con el mazo dando” y este momento los incita a que se olviden del santo de su devoción y desembracen el mazo, para tumbar todo lo que su vista turnia percibe como comunismo.

Aunque sus pirrurris están a salvo del virus mortal del comunismo, no tienen empacho en desatar su hipocresía, cuando simulan arrojarse a las aguas contaminadas por éste, y salvar a los niños vulnerables, de quienes se arrogan su defensa, para justificar su furia y nefanda oposición a los malditos libros de texto, en su violenta y absurda interpretación.

Resultan alarmantes las pifias de la derecha, donde trepados en el dinero sucio de empresarios resentidos y el cuchileo de la inquisición ensotanada, los que sin ninguna facultad ni recato, se han lanzado a prohibir los libros de texto, con la anuencia y complicidad de no pocas autoridades corruptas; las que desafortunadamente ya no tienen empacho en exhibir la casta de pelafustanes a la que pertenecen.

Los males de la derecha no tienen remedio, porque bastaría remontarnos sólo a los orígenes de este conflicto, que data del año de 1917, cuando el Estado pretendía ser laico y preponderar de dicho concepto al artículo tercero constitucional. Pero tiempo después la derecha enloqueció cunado el presidente Cárdenas, declaró la educación socialista y excluyó la religión de todas las instituciones educativas; así como el combate a los fanatismos y prejuicios racistas y clasistas.

Pero si a dicho pastel le faltaba la cereza, ahí apareció con ella el entonces secretario de educación Narciso Bassols, cuando incluyó desde tercero de primaria la educación sexual, desde una perspectiva científica. La que generó una polémica perruna que no cesaría hasta que el funcionario díscolo e impúdico presentara su renuncia.

El encono llegó al extremo que los eternos membretes de la hipocresía y cofradías de todo el clero, no tuvieron empacho en prohibir a los padres de familia que enviaran a sus hijos a las escuelas, para evitar el sacrilegio que los haría víctimas del Marxismo. Pero dicha amenaza también se expandió a los docentes a quienes advirtieron que serían encarcelados y excomulgados si osaban impartir educación sexual.

Dos décadas después, en el sexenio de López Mateos, quien expidió el decreto para que el secretario de educación creara la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la que de inmediato tuvo que librar movilizaciones de la Unión Nacional de Padres de Familia, quien veía en cada página el demonio del comunismo.

Y así, en ese devenir de cada 20 años, es precisamente en el año de 1978, cuando en los libros de texto se incluye la educación sexual científica, donde se contemplaba el ciclo de la menstruación, así como la prevención del embarazo a través de los anticonceptivos; trayendo como consecuencia la mutilación de los ejemplares; así como la incineración criminal de todos los textos en el mocho y mojigato estado de Guanajuato.

Y en esa etapa Durango también tuvo los suyo, ya que me tocó ver a las maestras modositas y de buenas costumbres no mutilar los libros, peros si brincarse las páginas ordinarias de dichos contenidos, argumentando que no estaban preparadas para abordar dichos temas. De ahí que las más osadas, optaban por invitar médicos o psicólogos para salir del paso.

Pese a todos los obstáculos los libros han permanecido, porque son un derecho constitucional de los niños y esta vez aunque los mochos y los moches se opongan, no van a resistir porque sus argumentos se reducen a sostener que a los textos de matemáticas les falta y les sobra a los que abordan la sexualidad y el comunismo. Por eso, cocorean a los maestros con la manzana del pecado para que la muerdan y se sumen a su rechazo.

Por eso es ahora cuando quedan al descubierto sus prejuicios y pavores que no son por lo que lloran, sino por los enfoques pedagógicos freiriano y freinetiano, donde el primero se fundamenta en la creatividad y la crítica, que trae como consecuencia, cuestionar y cambiar de manera comunitaria la situación histórica; mientras el segundo impulsa la vida cooperativa y la emancipación por medio del trabajo. ¡Ahí está el detalle!