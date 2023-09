Desde el pizarrón

El pasado jueves 21 de septiembre del presente año, me presenté ante el Pleno del Congreso del Estado para glosar el Informe de Gobierno del periodo 2022-2023, que fue presentado socialmente por el Dr. Esteban Villegas Villarreal, Gobernador Constitucional del Estado, para dar cuenta de la administración pública.

Elucidar el estado que guarda el servicio educativo en este que es el primer año de una gerencia de gobierno caracterizada por recuperar y restaurar los valores fundamentales de los duranguenses, en una comparecencia cuyo espacio temporal no supera los 30 minutos, es un ejercicio al extremo sintético, dado que las acciones en materia de administración educativa son de magnas dimensiones, de una variedad muy vasta y de impacto muy amplio.

Comentar todo lo referente a las acciones realizadas para modificar las condiciones en que opera el Sistema Estatal de Educación en esta columna, es todavía más restringido, no obstante, ofreceré a los lectores de esta escritura semanal un sucinto resumen de lo ofrecido a la Sexagésima Novena Legislatura del Estado.

Expliqué a diputadas y diputados que al recibir la Secretaría de Educación, se encontró una Institución con un servicio educativo deteriorado, en lo adjetivo y en lo sustantivo; necesitado de un eficiente mecanismo administrativo para responder a las demandas de los usuarios, con fuertes adeudos; contratación excesiva de personal; personas que cobraban sin trabajar; profesionistas que con documentos falsos obtuvieron un espacio laboral; programas y plataformas electrónicas que no funcionaron; recursos mal invertidos que dieron origen al incumplimiento de otros compromisos de mayor importancia como el pago por concepto de libros de texto que no se realizó desde 2017 hasta 2022; recursos no entregados de diferentes fondos de ahorro de los trabajadores, así como una enorme deuda contraída en los siete mil 924 laudos no cumplimentados; una gran cantidad de ellos perdidos a propósito.

Lo más preocupante es que se transitó durante mucho tiempo sin un proyecto educativo pertinente para Durango, lo que acarreó que los más recientes reportes sobre logro educativo nos ubiquen en los últimos lugares.

Para enfrentar los desafíos, realizamos un intenso trabajo de reorganización para presentar el Programa Educativo de Durango 2023-2028, que con sus cinco ejes prioritarios, sus 28 líneas temáticas y sus 50 estrategias nos va llevando a tener un Sistema Estatal de Educación suficiente, eficiente, equitativo y de calidad.

El primordial objetivo es que nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos obtengan lo que humana y constitucionalmente les corresponde; asegurar que la educación que reciban les proporcione herramientas para ser felices, luchar contra las desigualdades, contra las injusticias y las deudas sociales; a alcanzar sus sueños.

Los principales logros en este año que se informa son:

Elevar el promedio de escolaridad de la población, de 9.8 a 9.9 grados escolares; hacer que en educación Especial, el personal tenga capacitación para abordar problemas de lenguaje, autismo, aspeger, mutismo selectivo, aptitudes sobresalientes, periodos de ausencia y problemas de aprendizaje.

Poner en marcha el programa Inglés con Valor, en educación Media Superior con clases sabatinas y en educación Básica tiene tres vertientes: clases sabatinas; programa escolarizado y aprendizaje del inglés a través de la plataforma virtual EDUCAV.

Aplicar la estrategia Actívate Durango para que educandos, docentes y padres de familia desarrollen la cultura física como elemento del cuidado de la salud, con una buena alimentación y práctica del ejercicio diario; la entrega de los libros de texto gratuitos para más de 327 mil alumnos de educación básica; destaco la gratuidad en los libros de texto de secundaria; además libros para el maestro y material de apoyo.

La entrega de uniformes y útiles escolares; la reforma al artículo 21 de la Ley de Educación del Estado de Durango, para dar sustento a los protocolos de atención que integran la estrategia Mochila Segura; la campaña “Si te drogas, te dañas”.

La garantía de los derechos de los trabajadores, su salario oportuno, sus aportaciones laborales, el pago puntual a terceros institucionales y la revalorización de su función social; la recuperación de la rectoría del Estado sobre los diversos procesos que se realizan en el Sistema Educativo Estatal; con el programa de reordenamiento administrativo tenemos un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.

En infraestructura educativa, se han efectuado 269 acciones, (aulas, sanitarios, laboratorios, talleres, rehabilitaciones, etc.), lo cual beneficia a 18 mil 986 alumnos, con una inversión inicial de 102 millones 400 mil pesos, la que será complementada con una segunda etapa de 290 millones 600 mil pesos y la convierte en una inversión histórica de 393 millones de pesos.

El acuerdo con la SEP para que asuma la nómina del Sistema Estatal de Telesecundarias, lo que representa un ahorro de más de 670 millones de pesos anuales.

El programa Educativo de Durango 2023-2028, contiene una filosofía humana y social; se fundamenta en la convicción de que “asegurar la educación de una persona es garantizar el futuro de una familia”, por lo que tiene una visión prospectiva.

En esa visión, la drogadicción está lejos de nuestras escuelas; todos nuestros espacios tienen posibilidades de inclusión, de atender todo tipo de discapacidades y de aptitudes; y se han constituido como planteles donde la educación feliz es posible; el reto y el objetivo es posicionar al Sistema Educativo de Durango como uno de los mejores cinco en el contexto nacional; nuestro sueño es que, a través de la educación, propiciemos un equilibrio social, estable, seguro, con paz, armonía y futuro. Soñamos en grande, cumpliremos en grande.