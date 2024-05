Desde el pizarrón

Durango en los ojos del mundo

La más reciente gira internacional del Dr. Esteban Villegas Villarreal, Gobernador del Estado, trajo para Durango 31 nuevas posibilidades de inversión, de creación de empleos, -directos e indirectos-, de formas de posicionar a nuestro estado como una potencia económica nacional y mundial.

Como en toda negociación, es necesario que en la medida en que se requiera a las empresas su inversión en nuestros municipios, también se comprometa participación de nuestra parte en aspectos que garanticen desarrollo para las compañías que habrán de instalarse en nuestras tierras, por ello el Dr. Villegas Villarreal, en su Informe de Gira, ha dejado muy claro los compromisos que de parte de los duranguenses se han establecido, los que debemos, todos, esforzarnos en cumplir para asegurar que el futuro que se está construyendo sea una realidad.

Así, de las estipulaciones que dan cuerpo a las cartas de intención firmadas, hay algunos deberes a los que Durango está comprometido a cumplir para que las sociedades de inversión sientan la confianza de depositar sus recursos entre nuestra gente; dentro de las cláusulas hay algunas que destaco: garantizar dotación de agua; urbanizar nuevas vialidades; construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales; y, subrayo… adaptar los planes de estudio de las instituciones de nivel superior a los nuevos requerimientos.

Enfatizo esto de adaptar los planes de estudio de las instituciones de educación superior a los nuevos requerimientos, porque es altamente necesario asegurar que los programas y carreras universitarias cumplan con estándares de calidad, que garantice que los estudiantes están recibiendo una educación de alto nivel y con ello certificar que serán trabajadores de excelencia en su desempeño laboral.

Una de las asignaturas que mayormente deben considerarse dentro de los planes de estudio de todos los niveles, tipos y modalidades educativas, lo constituye el dominio de una segunda lengua; no sólo como una materia de estudio, sino como una herramienta que prepare a los duranguenses desde las edades más tempranas para insertarse plenamente y con éxito en la comunicación globalizada.

Si Durango se está colocando en los ojos del mundo, es preciso que también sus habitantes se ubiquen en el cosmos de los lenguajes que exigen las nuevas relaciones universales, que en el caso del tipo de empresas, tecnologías y fuentes de empleo que se está gestando en nuestra entidad, el idioma más obligado a permear entre el estudiantado es el inglés.

La necesidad de que las nuevas generaciones adquieran el conocimiento del inglés existe, y por ello en el Gobierno del Estado y en la Secretaría de Educación estatal se ha tomado la decisión de hacer un esfuerzo en ese sentido por cuenta propia, a través de los medios que se tienen al alcance, de lo contrario los empleos comenzarán a migrar a otras zonas donde se tenga al personal mejor capacitado.

En algunas universidades de nuestra entidad ya existe una modalidad bilingüe para cursar una carrera, de ahí que los alumnos, al concluir, deberán contar con un mínimo de 2.0 en el nivel de inglés y al finalizar, egresan con una certificación de B2.

Actualmente, los educandos de preparatoria asisten de manera obligatoria a clases de inglés sabatina como parte de su escolarización, pero no es un sistema totalmente institucionalizado, ya que se paga con recursos estatales y de los propios padres de familia, debido a que no existe en México un presupuesto completo para una estrategia específica como el aprendizaje de un segundo idioma.

En el caso de la educación básica, aunque se tiene el Programa Nacional de Inglés (PRONI), al no contar con un programa específico, la formación de los estudiantes en un segundo idioma es más compleja; ya que no se ha estandarizado en todas las instituciones educativas, no se cuenta con un sistema de inglés completo con el que desde preescolar los niños puedan estar en contacto con una segunda lengua, por lo que el nivel de inglés que tienen los estudiantes de Durango es bajo.

Para lograr que el inglés sea algo generalizado e institucional, se requiere reformar la legislación y el apoyo del gobierno federal, a fin de que sea en esa esfera de autoridad donde se tome la decisión de apoyar a los estados en la enseñanza-aprendizaje del inglés como un asunto estratégico para el país, algo que ya se ha estado planteando por algunos secretarios de educación en las entidades, en el seno de las reuniones de CONAEDU (Conferencia Nacional de Autoridades Educativas).

Otra de los aspectos que es urgente revisar para tomar medidas igualmente apremiantes, es el uso de dispositivos electrónicos en las instituciones educativas, que si bien pueden ser utilizadas como herramientas de potenciación científica, tecnológica y académica, también es cierto que se han convertido en distractores, que obstaculizan el proceso enseñanza aprendizaje, que absorben el tiempo y la atención de los usuarios y que han llevado a los estudiantes, principalmente, a adquirir conductas destructivas.