Desde el pizarrón

La evaluación estandarizada, el punto de partida





"Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre": William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907).

Durante la semana que ayer concluyó, la estructura educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Durango ha estado recorriendo las regiones más representativas de la entidad, para dar a conocer los resultados de la Evaluación Estandarizada que la SEED implementó como parte de las acciones de la cruzada estatal para el aprendizaje.

Si bien algunas derivaciones de la Evaluación ya tenían antecedente, en otro tipo de valoraciones que fueron operadas por órganos nacionales, esta tasación tiene la característica de haber sido elaborada y estimada por especialistas locales; además de ser una exploración de carácter universal en educación Básica con 280 mil sustentantes, lo que proporciona elementos más particulares para focalizar y personalizar las áreas a fortalecer, con base en los hallazgos.

Durango será una tierra de oportunidades y para que las niñas y los niños puedan aprovecharlas, es necesario trazarles una trayectoria académica individual.

Las evaluaciones estandarizadas son herramientas fundamentales en cualquier sistema educativo, ya que proporcionan datos cuantificables sobre el desempeño de los estudiantes en áreas clave del conocimiento; aunque a menudo estas apreciaciones se asocian con la medición del rendimiento, su verdadero potencial reside en su capacidad para actuar como catalizadores de la mejora educativa; en la SEED ya se han diseñado algunas estrategias para utilizar la Evaluación Estandarizada como punto de partida para mejorar el logro académico en la educación Básica.

En primer lugar, el examen estandarizado ha proporcionado una imagen clara y precisa del nivel de conocimiento y habilidades de los estudiantes en diversas áreas; esta información es crucial para identificar fortalezas y debilidades a nivel individual y grupal; los resultados habrán de permitir a los docentes y directivos escolares comprender mejor las áreas que requieren atención inmediata, así como aquellas donde los estudiantes muestran un desempeño destacado.

Una vez que han sido identificadas las áreas en las que se requiere mejora urgente, se ha intencionado que se asuma la responsabilidad del progreso educativo por todos los agentes que en el proceso intervienen: docentes, alumnos, directivos, padres de familia y estructura educativa, principalmente, y que las escuelas puedan diseñar intervenciones educativas específicas para abordar las necesidades individuales de los estudiantes. Dado que la evaluación ha revelado que el grupo más significativo de la matrícula escolar tiene dificultades en lectura y matemáticas, es necesario implementar programas de tutoría y estrategias didácticas enfocadas en estas disciplinas formativas; las intervenciones deberán tener proclividad a ser personalizadas, según el nivel de dificultad que cada estudiante enfrenta, asegurando que todos reciban el apoyo necesario para mejorar su rendimiento.

Ahora bien, la evaluación estandarizada no sólo ha servido para diagnosticar los problemas primordiales, sino también para permitir monitorear el progreso que se obtenga a lo largo del tiempo en que se pongan en práctica las intervenciones educativas; al realizar posteriores evaluaciones periódicas, las escuelas tendrán posibilidad de conocer la efectividad de esas intervenciones y hacer los ajustes necesarios; este ciclo de evaluación-intervención-evaluación permitirá una mejora continua, adaptando las estrategias pedagógicas a las necesidades cambiantes de los estudiantes.

Los resultados de esta Evaluación, asimismo habrán de utilizarse para identificar áreas donde los docentes requieran apoyos de desarrollo profesional adicional que permitan mejorar las técnicas de enseñanza y adaptarlas mejor a las necesidades de los educandos, por lo que ya se trabaja en el desarrollo de habilidades directivas, habilidades para la planeación didáctica, habilidades de lectura y escritura, pensamiento lógico matemático y la socialización de prácticas docentes.

No se debe soslayar que los datos derivados de la evaluación estandarizada deban ser compartidos con padres y tutores para fomentar una mayor participación en el proceso educativo. Cuando los padres están informados sobre el rendimiento académico de sus hijos y las áreas donde necesitan apoyo, pueden colaborar de manera más efectiva con los docentes y la escuela en general. Esta colaboración puede incluir el refuerzo de ciertas habilidades en el hogar o la participación en programas de apoyo escolar.

El utilizar de manera estratégica los resultados de la evaluación, será un poderoso punto de partida para elevar el logro académico en todo el Sistema Educativo; el diseño de intervenciones personalizadas, el monitoreo del progreso, la promoción del desarrollo profesional docente y el fomento a la participación de la comunidad educativa, de manera conjunta llevarán a transformar significativamente el panorama educativo, asegurando que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial.