Desde el pizarrón

El ejercicio responsable de comparecer





El día de mañana, lunes 7 de octubre del año 2024, me presentaré ante el Pleno de la Honorable LXX Legislatura del Congreso del Estado para glosar el documento que el Dr. Esteban Villegas Villarreal, Gobernador del Estado, presentó a la ciudadanía duranguense como Segundo Informe de Gobierno, en lo correspondiente al Sector Educativo.

El ejercicio de comparecencia 2024 será una actuación distinta y distintiva a lo que ha sido en años anteriores, tanto en el formato como en el contenido; en esta ocasión serán tres las secretarías de Estado las que en un mismo día presentarán a los legisladores locales el estado en el que se encuentran cada una de las instancias, en este caso seremos los titulares de la Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, quienes de manera conjunta informaremos lo relativo al Primer Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, “Durango solidario, inclusivo y con bienestar social”.

Por mi parte, dejaré los números en un punto marginal, no porque sean menos importantes, reconozco que la transparencia y la rendición de cuentas claras en el manejo de los recursos públicos es la mejor manera de generar gobernanza, pero también considero que es mucho más importante visualizar y valorar el impacto que se alcanza en el mejoramiento de las condiciones de la población con la aplicación de esos caudales.

Me inclino más por informar al Congreso del Estado y a la ciudadanía duranguense de aspectos inmateriales que se han alcanzado en el esfuerzo por hacer renacer en las maestras y los maestros la mística por la noble tarea de educar, de entregar lo mejor de sí mismos en aras de construir una mejor sociedad y un mejor futuro para todos.

Me decanto preferentemente por entregar cuentas de lo que se ha logrado al despertar en los padres de familia la amorosa intención de ser coadyuvantes con el magisterio en la formación del carácter de sus hijos, y de cómo, en una acción conjunta, se puede al mismo tiempo protegerlos de amenazas que surgen dentro y fuera de la escuela y conformarlos como auténticos ciudadanos libres, responsables, comprometidos, autónomos, creativos, emprendedores, imaginativos y respetuosos de sus semejantes y del medio ambiente en el que viven y conviven.

Pondero el comunicar que hoy hemos alcanzado a provocar entre el estudiantado la ilusión de pertenecer al Sistema Educativo Estatal, con un sentimiento mayor al de sólo ser parte de una institución educativa; de estimular en ellos la grandeza de su corazón y con valentía estructurar sus propios sueños, comprometerse con ellos y trabajar diariamente por alcanzarlos, sabiendo que al obtener sus objetivos también cumplen los anhelos de sus padres, sus hermanos y toda la familia mexicana que les rodea y les impulsa.

Así informaré el cómo hemos llegado a lograr, en primera instancia, una estabilidad en el Sistema Educativo Estatal, en el que magisterio, representaciones sindicales, padres de familia, estructura educativa y principalmente los educandos, nos desempeñamos de manera sinérgica hacia metas bien definidas en un Programa pertinente para nuestra entidad.

Daré cuenta de cómo hemos hecho para que en cada plantel escolar se desarrollen las actividades de gestión del conocimiento con regularidad; acciones en las que la supervisión escolar ha sido fundamental para concretarlo.

Ofreceré pormenores de las estrategias que nos han permitido restaurar la dignidad laboral y la justicia social del magisterio duranguense, gracias a que por primera vez el Sistema Educativo Estatal tiene un equipo de funcionarios especializados en el tema educativo, en la construcción de intervenciones educativas, y que por primera vez se tiene un Programa Educativo suficiente y pertinente para los duranguenses.

Proclamaré que por primera vez los procesos educativos tienen una rectoría del Estado para construir un estado de derecho en el que el interés superior de las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes, y cada persona que solicite un servicio educativo sea atendido con calidad y calidez humana.

De cómo hemos transformado los salones de clase en espacios virtuales de aprendizaje y cómo hemos hecho realidad el que los padres de familia se enteren de lo que acontece con sus hijos en las escuelas en tiempo real, por medio de la aplicación CURA; del fomento a la cultura de la paz con el protocolo Mochila Segura; el eslabón construido entre la educación Media Superior y la Superior; la dignificación social y de las condiciones en que labora el profesorado, así como muchos otros fines que hemos obtenido en el ejercicio del servicio educativo, que omito por razones de espacio.

No obstante, aún me quedan algunos caracteres en la columna que se me permite publicar esta semana, los que utilizo para exhortar a toda la ciudadanía a acompañarme y acompañar a los otros dos secretarios en este ejercicio responsable de comparecer, ante el Congreso y ante los duranguenses.

Ahí los espero, tendré mucho gusto en saludarles.

