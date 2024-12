Desde el pizarrón

¡Rendirse no es opción!









Hace unos días solicité al Ejecutivo Estatal un permiso de 40 días para separarme temporalmente de mi cargo en la Secretaría de Educación, con el objetivo de concentrarme en mis aspiraciones personales.

En este sentido, fue grato para mí, conocer que un grupo de jóvenes, encabezados por mi amigo, Alejandro Medrano y respaldado por figuras como la campeona mundial, Valeria Amparan y su familia, se hayan reunido para convocar a medios de comunicación y, de manera pública, lanzarme el reto para encabezar sus esfuerzos para un Durango mejor.

Aunado a lo anterior, el sábado pasado me invitaron a un encuentro con amigos míos, donde me di cuenta de que, a lo largo de mi vida he reunido muchos, pues había más de mil 500 personas presentes, pidiendo que respondiera al reto.

Debido a que soy un hombre de palabra y que me gusta enfrentar los desafíos, en mi discurso expresé, más allá de encabezarlos a ellos -que con todo el gusto del mundo lo hago -, quiero encabezar los esfuerzos de los hombres y mujeres en el municipio que día a día se levantan temprano y dan todo de sí mismos para mejorar su entorno.

Quiero continuar haciendo equipo con el gobernador Esteban Villegas, para lograr el Durango que todos anhelamos y que los jóvenes aprovechen las oportunidades laborales dignas que llegan a su ciudad, pues por primera vez, tendrán la decisión en sus manos de quedarse a trabajar en su tierra, o enfrentar retos en otras partes.

Quiero ser la voz de quienes actuamos para que nuestros niños tengan un mejor futuro, pero que además tengan las condiciones de vida que merecen. Juntos, tendremos la fuerza para no rendirnos y buscar un mejor presente y un mejor futuro.

A todos quienes fueron parte de esta iniciativa, les agradezco por acoger e impulsar este gran proyecto de construcción del Durango que anhelamos, el Durango por el que habremos de luchar hasta conquistar la meta.

Amigos, con gusto y determinación les digo: ¡Rendirse, no es opción!