Desde el pizarrón

Una misión y una visión para un proyecto educativo





Construir política social, y en especial política educativa, debe partir del conocimiento profundo de la dinámica social, de sus necesidades, de sus aspiraciones, sus propias tendencias y los compromisos que puede asumir; habiendo superado este encuadre, es posible adentrarse en el diseño de un proyecto, cuyos valores coincidan o se empaten con los valores de la sociedad a la que está direccionado.

Cuando un proyecto ha logrado empatar los valores que contiene con la axiología que una sociedad práctica, tiene ya un amplio margen de aceptación, de suma de esfuerzos y con ello de conquista de metas y objetivos.

Como proyecto y como política social educativa, los principios fundamentales sobre los que se establecen los cimientos del Proyecto Educativo de Durango, han sido considerados tomando en cuenta, en primera instancia, lo que la sociedad duranguense necesita de toda acción gubernamental: una iniciativa que contenga y genere credibilidad, confianza, conocimiento, afecto e interés.

Esta es una lógica humana que tiene qué ver con la capacidad perceptual; nadie cree en quien o en lo que no confía; no se puede tener o generar credibilidad y confianza en lo que no se conoce; lo que ya se ha ganado credibilidad y confianza con base en un conocimiento, puede despertar afecto y al mismo tiempo interés por comprometerse en sus propósitos.

Habiendo considerado estos preceptos, la misión del Proyecto Educativo de Durango habrá de ser la de “ofrecer un servicio educativo de excelencia con equidad, inclusión, participación e igualdad, a través de una gestión que busque la innovación, la transparencia y la rendición de cuentas para lograr el desarrollo humano, que dé respuesta a una sociedad que se transforma a partir de sus rasgos de interculturalidad”.

Ahora bien, establecer un programa que sitúe a Durango en los primeros cinco lugares de aprovechamiento académico en el contexto nacional, requiere de utilizar lo mejor del pasado y de incursionar en prácticas innovadoras; hacer cosas que no se han intentado; cambiar las reglas del juego; crear patrones de conversación diferentes, para que a través de la socialización, el conocimiento pueda fluir, refluir y reconstruirse bajo la premisa de que nada es estático, que lo único que permanece es el cambio.

Es aquí donde se identifica la necesidad de un nuevo acuerdo educativo; nos tenemos que poner de acuerdo para cerrar las grietas que tiene el sistema educativo, no sólo en Durango, sino en todo el país; grietas económicas, filosóficas, ideológicas, metodológicas y sociológicas, porque de prevalecer las grietas, las acciones seguirán favoreciendo sólo a un determinado sector de la sociedad, olvidando o marginando a otros.

Cerrar esas grietas precisa un cambio, un cambio en las mismas personas, no en el sistema; no se puede culpar al sistema, porque el sistema está constituido de personas, las personas hicieron el sistema; por ello es necesario generar condiciones para que las personas cambiemos; salir de la ficción en la que nos encontramos, y lo único que puede cambiar a las personas es la educación. El cambio tiene que empezar por cambiar la propia vida, la familia, la comunidad, el barrio, la ciudad, el estado, el país y el mundo, pero todo empieza por la persona.

Para salir de donde estamos no dependemos de otras instancias, dependemos de nosotros mismos; tenemos derechos y tenemos obligaciones, si logramos equilibrar esto, podemos salir delante.

En esta virtud, es necesario reconocer que la generación que ahora tenemos es una generación de transición, y debemos prepararnos para entregar la conducción a una generación nueva, que entienda de entendimiento, para que sea la que gobierne y dirija los próximos años, la próxima centuria, el próximo milenio. Necesitamos una generación que entienda los problemas del presente y que los decodifique, los interprete y los transmita para encontrar la solución, sólo así se puede garantizar la permanencia y la evolución del ser humano, la subsistencia misma de la vida.

En ese tenor es que visionamos que el Sistema Educativo Estatal de Durango para 2028, “es un sistema comunitario, solidario y con respeto a la diversidad cultural, que garantiza el acceso, permanencia y un nivel alto de eficiencia terminal de los estudiantes desde la educación inicial hasta la educación superior, donde se respetan los derechos humanos y se promueve la investigación científica. Un sistema con niveles de excelencia que conlleva al bienestar social y está considerado dentro de los cinco mejores sistemas educativos del país.