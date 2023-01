Desde el pizarrón

El humanismo, fundamento del proyecto educativo





Segunda parte

Aprender a leer y escribir, aprender un oficio o profesión, aprender a desenvolverse en distintas circunstancias o situaciones sociales, saber diferentes formas de resolver determinados problemas, el bien hacer y el bien ser son algunos de los fines de la educación; estos fines son, evidentemente educativos y loables o deseables porque le dan un cierto sentido a la vida y, por tanto, justifican algún proceso educativo dado que en esencia, apuntan a la misma finalidad: la potenciación integral de todas las virtualidades que permitan hacer de cada ser humano, un ser cada vez más humano.

De hecho, nosotros somos el resultado de esa potenciación que en su momento se efectuó de nuestras virtudes, o bien, si prefiere llamárseles así, de nuestras capacidades y aptitudes.

Sin embargo, estos fines son transitorios; progresiones o límites personales de un proceso educativo intencional, formal y particular que pretende facilitar la obtención de herramientas e instrumentos con el propósito de materializar mejores condiciones de vida social y cultural para los integrantes de una comunidad, ya sea local, nacional o global.

Si se analiza con mayor detalle, cuando se plantea que el tercer elemento constituyente de todo acto educativo es su finalidad, no se está pensando en los fines, objetivos, metas o etapas particulares de cualquier proceso educativo, en realidad se trata de descubrir el fin de todos los fines de la acción educativa.

Conviene, en este momento, reflexionar en torno a lo que propone J.J. Rousseau en su obra El Emilio:… “En el orden natural, los hombres son todos iguales; luego, su vocación común es el estado del hombre, y quien hubiere sido bien criado para éste, no puede desempeñar mal los que con él se relacionan. Que destine mi discípulo a la espada, a la iglesia o a la abogacía, poco me importa. Antes de la vocación de sus padres, la naturaleza le llama a la vida humana. El oficio que quiero enseñarle es el vivir. Cuando salga de mis manos, yo estoy de acuerdo, en que no será ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote; primeramente será hombre, todo cuanto debe ser un hombre y sepa serlo, si fuera necesario, tan bien como el que más, y aunque la fortuna quiera hacerle cambiar de situación, él siempre se encontrará en la misma.” (Rousseau, J.J., España, 2017, p 11)

De esta manera, es preciso tener siempre presente que la acción educativa debe inclinarse con mayor intención a humanizar a las personas, teniendo como referente, aunque a veces de manera generalizada y totalitaria, el ideal de ser humano que la cultura local ha forjado. Este ideal es la guía, la aspiración permanente, hacia la que se debe orientar toda esa acción educativa.

También es menester no soslayar el hecho de que a lo largo de sus propias historias concretas, cada sociedad humana, produce sus imaginarios humanistas que se convierten, como ya se ha mencionado, en la brújula que señala el camino a seguir como colectividad y como individuo.

A manera de sumario, la tarea primordial de un plan que tome en cuenta los procesos educativos, debe ser el proponerse obtener en cada educando el ideal de ser humano propio de cada cultura.

De esta manera, entonces, no existe un ideal de ser humano universal válido para todos los seres que poblamos este planeta. Lo que hay, son ideales diferentes de cómo debe ser, es decir, que no hay un humanismo sino humanismos.

Bajo esta óptica se obtiene un plan educativo más humanista, más incluyente y más respetuoso de la idiosincrasia. Por ello, en el proyecto educativo de Durango no se debe intencionar el socavar las raíces étnicas, culturales y religiosas propias de los pueblos y regiones como está sancionado en la historia; más bien debe ser una invitación a que se comprenda que el alcance de los grandes ideales debe ser enmarcado en un desarrollo humano tal que pueda responder con claridad, solidaridad y decisión a las tres siguientes preguntas de carácter ético: ¿Desarrollo humano de quiénes? ¿Desarrollo humano para qué? y ¿Desarrollo humano cómo?

¿Desarrollo humano para quiénes? Para quien integre de una u otra forma el Sistema Educativo, porque cada persona es un fin en sí misma, porque ninguna persona puede ser un medio para otra. ¿Desarrollo Humano para qué? Para ser más plenamente humanos, cualquiera que sea su identidad sexual, social o cultural, y que se puedan alcanzar cada vez más grados prominentes de autonomía, creatividad y solidaridad. ¿Desarrollo humano cómo? Al poner en ejercicio una estrategia pedagógica que haga del aprendizaje el eje central de todos los procesos educativos. No el aprender a repetir, sino el aprender a aprender, a convivir, a hacer y a ser.