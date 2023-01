Desde el pizarrón

El humanismo, fundamento del proyecto educativo (III)





Como ya lo señalé en la anterior colaboración, si un proceso educativo le apuesta al desarrollo de las potencialidades en un solo sentido, se corre el gran riesgo de formar seres humanos incompletos, hasta cierto punto sobrecargados en un área formativa y desprovistos de otra.

Por ello, todo plan educativo que visualice sus metas y objetivos, que diseñe sus acciones de manera que tiendan a la formación de personas integrales, que tiendan a fomentar seres equilibrados, debe proponerse la promoción del desarrollo fundamentado en ciencias, en técnicas, en letras, en moralidad, en vida política, en la vida afectiva de los educandos.

En el Proyecto Educativo de Durango se está haciendo énfasis en el humanismo con un enfoque integral, que desarrolla las potencialidades cognitivas, artísticas, culturales, deportivas, cívicas y comunitarias; precisamente en el eje uno se considera dicha categoría y en él se precisa la importancia de la salud, la cultura física y el deporte, así como también la centralidad en el desarrollo sostenible y la tecnología, como medio de aprendizaje más que como finalidad de aprendizaje.

De esta manera no se pierde de vista el que las personas necesitan entre otras cosas aprender a pensar y a razonar, a comparar, distinguir y analizar, a refinar su gusto, a formar su juicio y enriquecer su visión mental.

Es por ello que es adecuado insistir en el estudio de la historia de la educación para la formación de los docentes, ya que brinda en lo específicamente educativo un puente entre presente y pasado, favorece la comprensión de la actualidad y puede mostrar posibles vías de solución a los problemas.

A los maestros especialmente, tanto en su formación inicial como en su mejoramiento profesional, ya desde antaño, se les pide competencia intelectual, competencia moral y competencia pedagógica; el proyecto que habrá de impulsarse buscará incidir para que desde las escuelas formadoras de docentes, los programas de mejoramiento y superación de los maestros en servicio, las competencias históricas sean parte de un nuevo marco curricular para la educación superior.

Además, sería conveniente el estudio de la “historia de ...” la asignatura que constituye la fuerza de la especialidad docente, ya que facilitaría la comprensión de la misma, en función de la enseñanza, al mostrarla como el camino recorrido hasta hoy.

La historia que debe ser parte de la formación docente, debe incluir un análisis profundo de las diferentes etapas por las que ha pasado la educación en nuestro país, desde su época prehispánica, con la educación maya, el Calmecac y el Telpochcalli; pasar obligadamente por la evangelización escolar de la colonia; La escuela lancasteriana; La enseñanza laica del México independiente; La educación gratuita y obligatoria de la post revolución; La escuela de amor del llamado México Moderno; El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica; la educación para la vida de inicio de milenio; la alianza por la calidad de la educación, hasta modelo educativo que propone la Nueva Escuela Mexicana; sin dejar de lado los fundamentos que dieron origen a cada uno de los movimientos educativos, así como su evaluación en el impacto que tuvieron en el México del momento y en los mexicanos del presente.

Es de insistirse en la historia porque la historia es la que forma el mundo, porque la historia son hechos envueltos en emociones. Las emociones son las que viajan al cerebro y hacen que responda a los estímulos para tomar decisiones.

Las historias que un día, hace milenios, se contaron en torno a una hoguera luego del descubrimiento del uso del fuego, sirvieron a nuestros ancestros para comunicarse, para expresar sus emociones y sentimientos, para transmitirse conocimientos y afectos, intenciones y proyectos, para compartirlos y asumirlos de manera colectiva; esas historias ahora se cuentan en las redes pero en mucho se desaprovechan en el ciberespacio, se pierden en su mayoría sin conseguir el objetivo de comunicar e incidir en el mejoramiento del ser humano, en el humanismo, o en los humanismos; se trata de adelantarnos a los canales que serán el conducto de la comunicación en el mañana, porque las historias se seguirán contando.

El análisis de la historia misma nos permitirá terminar por admitir que la educación que se ha estado ofreciendo en los tiempos recientes tiene qué ver con la razón, no con las emociones, los sentidos y los sentimientos. Y que para lograr los seres humanos que estamos procurando, todo tiene qué ver con el sentido, y no con la razón, porque la razón individualiza, y el sentido, el sentir, pluraliza. Necesitamos sentir más para ser plurales, para pensar en el otro, porque si no se piensa en el otro, se tiende a utilizar la razón y la razón es la individualización de la persona.

Tampoco se puede admitir que los contenidos de aprendizaje o las estrategias educativas están aislados del mundo. Por ello la Nueva Escuela Mexicana propone que el núcleo de los contenidos educativos sea la comunidad.

Tenemos que hacer que las deliberaciones que se realizan en los Consejos Técnicos Escolares tengan como premisa el entender el punto de vista del otro, el asumir la posibilidad de cambiar nuestro propio concepto y ponernos de acuerdo en la forma en que vamos a actuar consensuadamente para atender los retos educativos.

El único cómo, es poner el ejemplo.





Secretario de Educación en el Estado de Durango