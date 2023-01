Desde el pizarrón

Diagnosis, punto de partida del Proyecto Educativo

Como parte de la auscultación que se ha efectuado al estado en que se encuentra el Sistema Estatal de Educación, las dos aportaciones anteriores se refirieron a los datos estadísticos; a partir de esta colaboración escribo sobre otros aspectos que son torales para la toma de decisiones que permitan dinamizar la educación en Durango, así pues, hoy abordo el rezago educativo.

De acuerdo al Sistema de Información de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, MEJOREDU, en su reporte 2022, en el ciclo escolar 2018-2019, en Durango, la incidencia y número de personas con rezago educativo, en la población de 3 a 15 años de edad, es del 7.9 por ciento y de 16 años o más del 21.3 por ciento; los porcentajes de estudiantes en condición de extraedad fueron del 0.7% en educación primaria, del 1.3% en secundaria y 11.2% en media superior.

Al comparar estos porcentajes, con los valores que presentaba el indicador cinco ciclos escolares anteriores, se observa que cada vez en mayor proporción los estudiantes han seguido la trayectoria ideal de iniciar y concluir sus estudios en el tiempo para el que etariamente han sido diseñados.

Las escuelas primarias comunitarias son las que presentan mayor proporción de estudiantes en condición de extraedad grave, con un 6.4 por ciento; le siguen el servicio indígena con un 3.1%; aunque el mayor porcentaje lo tienen las secundarias para los trabajadores, que tiene el 23.2% de los estudiantes matriculados con esta condición; un dato relevante es que las mujeres tuvieron porcentajes de condición de extraedad grave, menores que la de los hombres.

Investigaciones posteriores al ciclo escolar 2018-2019 muestran que durante la pandemia los mexicanos perdieron, en promedio, aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad; que un significativo porcentaje de jóvenes ha suspendido sus estudios en educación media superior o superior y, que antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de secundaria, por lo que hoy, su conocimiento llegará sólo al equivalente a 1° de secundaria.

De acuerdo a datos publicados por diversos organismos e investigadores, entre ellos el Banco Mundial, en México 37 millones y medio de estudiantes se vieron afectados por el cierre de las instituciones educativas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace referencia a la Encuesta para la medición del impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, en la que se mostró que casi el 60% de los 738,400 estudiantes mexicanos que abandonaron la escuela durante en el último año señalaron hacerlo por razones asociadas o causadas por la Covid-19, la pérdida de ingresos familiares, la necesidad de que la persona escolarizada se integrase al mercado laboral, la falta de comunicación con el personal docente, el cierre definitivo del centro escolar, la incapacidad de las y los tutores para dar seguimiento a los contenidos, así como la falta de acceso a dispositivos necesarios para la educación a distancia.

De igual manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó para México que la tasa de inasistencia escolar de alumnos de 6 a 17 años antes de la crisis por Covid-19 era de 8.8 y que la proyección de la tasa de inasistencia escolar en el mismo rango de edad posterior a la pandemia por Covid-19 será de 9.6. Esta situación implica un rezago educativo considerable. Este organismo también advierte el incremento en la exclusión educativa en estos mismos rangos de edad; como porcentaje de la exclusión previo a la pandemia para México se calcula en 16% (por motivos económicos derivados de la pandemia), contra un 9% previo a la pandemia (por motivos académicos).

Previo a la pandemia ya existían problemas relacionados con la exclusión educativa, rezago, abandono escolar y bajos niveles de logro en los aprendizajes, pero se agravaron por el cierre de escuelas a causa de la pandemia por Covid-19. La repercusiones en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes son evidentes, se observan afectaciones en el bienestar integral, en su desarrollo cognitivo, social y en su integridad física y emocional.

De igual manera, en relación al abandono escolar, la MEJOREDU (2022) estima que, un mil 338 niñas y niños de nivel primario, que se matricularon al inicio del ciclo escolar 2017-2018 en Durango, ya no lo hicieron en el siguiente ciclo. En la misma condición se encontraron seis mil 525 adolescentes de educación secundaria. En términos porcentuales, la tasa de abandono representó 0.6 y 6.8% para primaria y secundaria, respectivamente. En el mismo ciclo escolar, 15 878 jóvenes que cursaban la EMS y no la habían concluido ya no se inscribieron en el ciclo 2018-2019 dentro de la modalidad escolarizada y mixta. Como se puede observar el mayor porcentaje se encuentra en la educación media superior, esto es porque a pesar que es obligatoria, a los jóvenes se les complica la permanencia, ya que se encuentran realizando otras actividades relacionadas con el campo laboral.