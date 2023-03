Desde el pizarrón

Rezago educativo y analfabetismo funcional

Primera de tres partes

De manera recurrente se escuchan y se leen informes acerca de los esfuerzos que se realizan desde todos los niveles de gobierno y en todos los sistemas para abatir los índices de rezago educativo.

En los datos que se ofrecen, se ponderan los resultados en términos de alumnos que consiguen terminar su educación Básica, Media Superior o Superior, aunque se tenga un desfase etario de acuerdo a nivel o tipo educativo de que se trate; y en educación para adultos, se hace referencia a la cantidad de personas que consiguen una certificación de estudios, con lo que se tiene la presunción de estar terminando con el analfabetismo y el rezago educativo, sin embargo, hay otro factor que poco se ha considerado y que está detonando los índices de un real rezago educativo en las sociedades, particularmente en México, y que debe preocupar y ocupar a los sistemas educativos, tanto Nacional como estatales, porque de este elemento depende el desarrollo personal y colectivo de las comunidades; me refiero al analfabetismo funcional.

Si bien los esfuerzos de la educación Básica, Media Superior y Superior en el estado de Durango se han enfocado hacia lograr abatir índices de reprobación y deserción escolar, así como elevar los de eficiencia terminal y aprovechamiento académico, también es cierto que el rezago no ha sido erradicado, que por el contario ha aumentado en los últimos ciclos escolares como producto en su mayor parte de la presencia del Covid-19, el confinamiento social y el cierre de las escuelas que colateralmente provocó, lo que ha ido orillando a un segmento poblacional considerable a ubicarse, sin quererlo y sin saberlo, en parte de la estadística del rezago educativo y con ello del analfabetismo funcional.

En educación básica, desde hace décadas se han establecido Programas Compensatorios (PC), programas que son parte de la política social y educativa del Gobierno de la República, que buscan reducir el rezago en el ámbito rural e indígena, en poblaciones con altos grados de marginalidad y pobreza, principalmente, tales como el Programa para Abatir el Rezago Educativo, conocido como PARE y más tarde como PAREIB; “Niños en Solidaridad”, “Escuela Digna”, “PROGRESA”, “Desarrollo Humano Oportunidades”, entre otros, pero estos programas no han resuelto el problema y sí han dado origen a un fenómeno que resulta paradójico, pues queriendo ser incluyentes, han terminado siendo excluyentes.

Finalmente, el segmento de personas que llegan a una edad adulta sin haber concluido sus estudios básicos y sin opción de acudir a la escuela regular, se acrecienta y entonces se convierten en seres humanos cuya única opción para continuar su preparación formal es a través de las instancias de educación para adultos, pero la eficacia de estas instituciones ha sido muy cuestionada.

En Durango, han sido varias las áreas educativas que se han encargado de dar atención a los adultos que se han ido rezagando en su formación escolarizada, pero las metas que se han propuesto se centran en el número de certificaciones logradas, no así en la alfabetización funcional de los educandos, con lo que el problema del rezago no se resuelve, por el contrario, dado que la culminación de la educación básica no garantiza el alfabetismo funcional, la adquisición de un documento no asegura que la persona tenga las herramientas suficientes para insertarse exitosamente en la dinámica social.

Saber leer y escribir son herramientas que posibilitan una infinidad de oportunidades, pero muchas personas que las poseen no tienen los instrumentos cognitivos, sociales y culturales complementarios que permiten aprovechar esos pertrechos para alcanzar un mejor nivel de vida.

De acuerdo con la UNESCO, de 1990 a 2016 América Latina logró incrementar su porcentaje de alfabetización del 85% al 94%; no obstante, los resultados que han ofrecido las mediciones estandarizadas de ENLACE, PLANEA, PISA y más recientemente los parámetros ofrecidos por MEJOREDU, permiten identificar que los jóvenes que egresan de la secundaria no tienen la capacidad lectora mínima requerida para interpretar adecuadamente los textos y con ello intervenir convenientemente en la relación que se propone desde la lectura.

Desde cualquier arista que se vea, existe gran número de personas analfabetas y analfabetas funcionales, lo que en mayor o menor medida dan muestras de que la forma en que se aborda la educación no funciona plenamente para que las niñas y jóvenes, incluso los adultos, puedan conocer nuevos significados, enriquecer su cultura, expresar sus modos de pensar, sus emociones y, conseguir autonomía intelectual.

En la próxima publicación: Qué es el analfabetismo funcional y cuáles sus características.

*Secretario de Educación del estado de Durango.