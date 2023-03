Desde el pizarrón

El analfabetismo funcional y sus características

Segunda de tres partes

Una persona puede obtener las herramientas de la lectura y la escritura, pero eso no garantiza que pueda comprender lo que lee o escribir con todas las propiedades de la comunicación efectiva lo que piensa, lo que constituye una deficiencia en su proceso de alfabetización.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la alfabetización (o el alfabetismo funcional) como “la habilidad de entender, evaluar, usar y vincularnos con textos escritos para participar en la sociedad, alcanzar metas personales y desarrollar nuestro propio conocimiento y potencial”.

La definición adoptada por la Conferencia General de la UNESCO desde 1978, que es utilizada todavía hoy y se encuentra en: https://learningportal.iiep.unesco.org/es/glossary/alfabetizacion-funcional

Señala el documento: “Está funcionalmente alfabetizada o es analfabeta funcional la persona que, respectivamente, es capaz o incapaz de realizar todas las actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo o comunidad y que le permiten seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y el de la comunidad”.

Por su parte, varios autores coinciden en que el analfabeto funcional es la persona que no puede intervenir de manera adecuada en todas las actividades para las que requiere adquirir competencias específicas, a fin de actuar eficazmente en su grupo y comunidad, y que le permiten, asimismo, continuar usando la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo. Por lo que, el analfabetismo funcional se constituye como una condición, en la que las personas, a pesar de saber leer y escribir de forma elemental, son incapaces de gestionar la información del lenguaje escrito de manera apropiada, para resolver los desafíos que la sociedad o grupo al que ellos pertenecen les presentan.

Con estos elementos resulta “complicado definir cuáles son los estándares requeridos para que una persona pase de analfabeta funcional a ‘alfabeta funcional’. Más aún, hay muchas personas que, a pesar de no haber recibido educación formal en habilidades de lecto-escritura, son capaces de desenvolverse y comunicarse satisfactoriamente haciendo uso de un sentido de interpretación y expresión distintos al lenguaje alfabetizado. Sin embargo, que las personas puedan leer y escribir, pero no de comprender lo que leen o escribir lo que piensan, es un problema grave y difícil de abordar más común de lo que se pudiera llegar a pensar”. (Tomado de la Red en https://www.dedalomexico.com/post/el-analfabetismo-funcional-en-mexico)

Diversos autores concuerdan en que para identificar el problema es preciso así mismo precisar algunas de las características y, convienen también en que un analfabeto funcional puede ser capaz de emitir los sonidos que representan las letras y las palabras que están en un texto, pero no de extraer información clave de lo que está leyendo, por lo que tendrá grandes dificultades para leer y entender la etiqueta de un medicamento, un estado de cuenta, comparar las ventajas y desventajas de dos productos similares o llenar una solicitud de empleo, entre otras.

Las personas en condición de analfabetismo funcional no pueden seguir el ritmo de los subtítulos que tiene un programa o una película en otro idioma, se les dificulta usar un diccionario o leer un mapa; son perfectamente capaces de leer en voz alta la frase “El ochenta por ciento de los animales de una graja tiene cuatro patas”. Pero si se le pregunta, “¿Cuántos animales de cada cien tienen menos de cuatro patas?”, no sabrá qué responder. Y aunque se le ofrezca la respuesta, 20 animales, no entenderá cómo se vincula con la frase anterior, no sabrá interpretarla.

Otra particularidad de quien se encuentra en esta condición es que se produce una profunda falta de interés en temas políticos, sociales o científicos, llevándolo a interesarse sólo en asuntos banales o de entretenimiento, con lo que su acervo se ve reducido y le resulta más difícil progresar en la vida. El analfabetismo funcional es una de las muchas consecuencias negativas de una educación precaria o que se abandona anticipadamente debido a que no se “aprendió a aprender” ni se tiene desarrollada la lectura crítica.

De acuerdo con la Unesco, la falta de comprensión lectora es una especie de discapacidad que impide al individuo insertarse adecuadamente en la sociedad y hacer valer su ciudadanía. El analfabeto funcional experimenta grandes dificultades para: participar en los procesos democráticos de su comunidad de manera informada dado que no puede analizar las propuestas formales de los candidatos ni su trayectoria política; conocer, comprender y hacer valer sus derechos; discernir entre la información de calidad y aquella que no es confiable para velar por su propio bienestar físico y psicológico, así como de quienes le rodean; acceder a la movilidad social.

No poder comprender lo que significa la información en los periódicos, las facturas o incluso las notificaciones en oficinas de administración pública, puede dejar muy vulnerables a las personas frente a acciones malintencionadas; además, en la era de la información, cada vez más empleos requieren sólidas habilidades de comprensión lectora. Aquellos empleos que no la requieren generalmente se encuentran en sectores muy mal pagados como la construcción, la maquila y la agricultura.

-Secretario de Educación Pública del Estado de Durango