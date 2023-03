Desde el pizarrón

Erradicar el analfabetismo

Tercera de tres partes En México, de acuerdo al INEGI, existen 5.4 millones de personas analfabetas, que no han tenido la oportunidad de apropiarse de las herramientas para poder leer y escribir. Se suman a esta estadística los 3.4 millones de mexicanos que no pasaron del segundo grado de educación primaria, por lo que es muy probable que no hayan logrado desarrollar completamente sus habilidades de lectura y escritura, con ellos, hay por lo menos un total de 8.8 millones de personas marginadas por no saber leer ni escribir, de los cuales un gran porcentaje son adultos y mujeres indígenas.

Según distintos análisis de evaluaciones estandarizadas a nivel nacional como PISA, ENLACE, PLANEA y los más recientes datos de MEJOREDU 2022, dan evidencia de que ocho de cada 10 estudiantes de secundaria en México no comprenden lo que leen, mientras que el 34% de los estudiantes de nivel medio superior y superior no poseen la capacidad de entender lo que leen y tampoco pueden realizar inferencias sobre un texto.

Esto debe preocupar fuertemente a los sistemas educativos del país, virtud a que la carencia de habilidades de lecto-escritura, genera abandono escolar, marginación, problemas a la hora de conseguir un empleo y, quizá lo más importante, la imposibilidad de acceder a información, cultura y conocimiento que está contenido en los textos, libros y documentos.

Por ello, en las dos aportaciones anteriores me he estado refiriendo al analfabetismo, el analfabetismo funcional y su relación con el rezago educativo, puesto que son factores que deben ser considerados para modificarlos como indicadores, pero también como elementos de transformación social dado que, se ha comprobado que a mayores niveles de alfabetización, mejoran los aspectos sociales e individuales como la autoestima, los valores democráticos, la apertura cultural, la economía, la salud de la población y la vida digna en la edad adulta.

Diferentes especialistas nacionales e internacionales han aportado teorías y pruebas de que la respuesta a las necesidades de alfabetización, al reto de una alfabetización cada vez más funcional y con ello al abatimiento del rezago educativo, está en la apropiación y práctica fundamentada de la lecto-escritura.

Sin embargo, la solución no es tan sencilla como parece, porque, como lo señalé en la publicación anterior: una persona puede obtener las herramientas de la lectura y la escritura, pero eso no garantiza que pueda comprender lo que lee o escribir con todas las propiedades de la comunicación efectiva lo que piensa, por lo que, colocar el énfasis en la lecto-escritura, sobre todo en la lectura, como herramienta para modificar estos tres factores de desarrollo social, requiere de una intervención con fundamentos, distinta a como se ha venido realizando en todos los contextos alfabetizadores, donde tanto docentes como alumnos tengan en cuenta algunas consideraciones.

En este sentido, integrar la lectura, en un contexto de aprendizaje significativo, debe tener en cuenta que cualquier texto que se le proporcione al educando, literario o académico, debe poder transformarse en información útil, relevante y que tenga sentido integral para él a fin de que el lector pueda resolver problemas de la vida cotidiana, alcanzar sus metas y objetivos personales, moldear su propia identidad, convivir armoniosamente con los demás y tener un impacto positivo en los problemas más relevantes de su comunidad, esto es algo de lo que está proponiendo la Nueva Escuela Mexicana.

También es necesario ofrecer lecturas personalizadas para cada lector, no hay nada mejor que demostrarle al alumno que, sobre todo, la lectura sirve para que aprenda sobre los temas y actividades que más le llaman la atención.

Asimismo es preciso desvincular la lectura de emociones negativas, el no entender los textos representa una amenaza para la autoestima y el bienestar del individuo. Las lecturas de difícil comprensión crean un mecanismo de defensa en el que sencillamente se desprecia todo lo que tenga que ver con la literatura o se toma una postura de indefensión aprendida, por no haber comprendido texto que se supone debió entender a cabalidad. El Quijote de la Mancha es una joya de la literatura universal, pero no puede proporcionársele a quien no posee los niveles de alfabetización apropiados para su comprensión.

Promover diferentes tipos de lectura, es fundamental que los lectores comprendan que un texto puede tener miles de funciones distintas, que algunos son más relevantes, útiles, confiables o inspiradores que otros y que la variedad de temas que abarcan es virtualmente infinita. Esto es particularmente necesario debido a que nunca se sabe cuándo el acceso a un texto en particular puede despertar en una persona, sea infante, joven o adulto, un nuevo interés o sentido de vida, por eso, los textos literarios, académicos y periodísticos, el ensayo, el cuento y la poesía, por mencionar sólo algunos, no pueden faltar en su desarrollo.

En nuestra época, es insoslayable estimular el uso de dispositivos móviles para la lectura; debemos aceptar que los niños y jóvenes, principalmente, difícilmente van a dejar de usar sus dispositivos digitales, como ya lo han comprobado miles de docentes y padres de familia alrededor del mundo. El gran problema es que el contenido en las redes sociales, que es el que más consumen, se adapta perfectamente al analfabetismo funcional, debido a que éste no demanda que sigan mejorando sus habilidades lectoras. Es deber de todos enseñarles a los estudiantes que los celulares y las tablets también sirven para leer libros, artículos y publicaciones científicas; explicarles que un celular común y corriente puede contener una biblioteca de miles de volúmenes, siempre disponible para ellos. Eso sin mencionar la gran cantidad de lecturas en línea a las que pueden acceder por medio de una biblioteca virtual, los que tienen a la mano la mayor parte del tiempo.

Secretario de Educación del Estado de Durango