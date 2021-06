Desde que se inventaron los pretextos

Comúnmente, cuando el error brota, por la razón que fuere, la mente con vertiginosa rapidez origina el pretexto, que sabemos es el motivo que se arguye como justificación del yerro cometido, en lugar de admitir la falta o libremente negar lo que se nos pide.

Al realizar la evasiva, cualquiera que sea, nuestra actitud es una ausencia de la verdad y de sinceridad, que precisamente, son los dos sustantivos: verdad y sinceridad, que corresponde a los antónimos de los pretextos, de las simulaciones y, los usamos con tanta frecuencia como sea necesaria, porque no queremos darnos cuenta que somos humanos y como tales, nuestras fallas surgirán irremediablemente.

La palabra pretexto, se ha derivado de dos palabras “pre” = delante y texere = tejer, o sea tejer delante, entretejer algo por delante. También existía “pretexta”, que es el nombre de una toga blanca con el borde púrpura, que era utilizada por los romanos como vestimenta en las grandes ocasiones, pero sólo tenían derecho a llevarla los niños menores de dieciséis años, los senadores y los que hubieran alcanzado una alta magistratura.

De esta manera se fue creando la palabra “pretexto”, cuyo origen precisamente se refiere a lo que se anteponía como el bordado tejido, o bien, la “pretexta” (toga blanca), con el cual metafóricamente se cubrían de cualquier culpa, y de esta manera, desde que existen los pretextos se acabaron los . . .

El tiempo pasará y los pretextos serán la “pretexta”, que usaremos como toga para eludir culpas, disculparnos de los traspiés, y así surgirán muchos más, que podrán ser ligeros y muchos que llegarán a tener bastante trascendencia, los hay como el pretexto cotidiano, que abundan en las mañaneras, en donde se culpan también a muchos sin pruebas, para eludir la ineptitud, como lo mencioné, sin denuncia, sin pruebas, sin consecuencias, y hace presumir que sólo son chismes. También cuando no se sabe cómo proceder, viene la excusa, pero es muy fácil culpar a otros por nuestra ineptitud o nuestros errores.

Aunque no deja de haber pretextos ingeniosos, como el de la anécdota del “Cuarto Regimiento de Caballería”, en donde se van creando e imitando pretextos, de esta manera el General exigió: - ¡Mañana todos aquí a las seis de la mañana en punto y sin pretextos! - Al día siguiente, a la hora señalada, no había llegado nadie. Después de media hora, llega uno de los soldados caminando. El General furioso le reclama: - Mi orden fue que a las seis de la mañana en punto.- El soldado responde:- Efectivamente mi General, pero venía en mi caballo y, que mete la pata en un pozo, y con la pata quebrada, no me quedó más remedio que matarlo y dejarlo en el camino y continuar caminando.- Responde el General: -Suena correcta tu excusa, puedes pasar. En seguida llega otro soldado que escuchó la excusa del caballo y cuando se enfrenta con el General le indica: -Fíjese mi General, que yo venía en mi caballo pero lo mordió una víbora y se me murió en el camino, y tuve que caminar hasta este lugar. A continuación llegó otro soldado, que le dice al General: -Mi General, venía a tiempo montado en mi yegua y, dónde se le ocurre ponerse a parir en el camino; tuve que dejarla ahí y venir caminando. Así todos los soldados llegaban y daban el pretexto del caballo, uno dijo que, a su jamelgo le había aflorado la encefalitis equina y se le había muerto en el camino, hasta que indignado el General les exteriorizó:- ¡El próximo que me salga, con que le pasó algo a su caballo, lo mando fusilar! En eso llega el más incumplido de todos y, le pregunta de inmediato el General: - ¿Y usted, porqué llega tarde? No me vaya a salir con un pretexto de su caballo. Respondiendo el incumplido: - No mi General, yo venía a toda prisa en mi camioneta, pero en un tramo del camino había un montón de caballos muertos que me impidieron pasar, así que tuve que dejar mi camioneta y caminar hasta este lugar.