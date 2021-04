Desprestigiada la política en México y en todo el mundo

Más adelante comentaré el inicio de las campañas en Durango, pero quiero empezar por citar el ejemplo de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales en los EUA, porque le dio el ejemplo al mundo de que hablando poco y en voz baja, derrotó a uno de las más desquiciados personajes de la política mundial, como lo fue Donald Trump, quien por cierto continúa teniendo influencia en el Partido Republicano, ya que finalmente no fue vetado para participar en política.

Pero en la mayor parte del mundo el desprestigio de la política, y el fin de las ideologías, tiene en los últimos lugares a esta actividad, entre las respetadas por los ciudadanos.

Joe Biden y su excelente vicepresidente Kamala Harris, inmediatamente calmaron el ambiente en los EUA, que había llegado al máximo con la toma del Capitolio, que nunca sucedió antes, y de la polarización en el país, pasaron a lo fundamental, que era y sigue siendo, atacar la pandemia y organizar la vacunación de millones de habitantes, y colaborar con otros países en la obtención de vacunas, en especial con México, que con dificultad por las distintas condiciones de los dos países, ya vacunó a doce millones de habitantes, en particular a sus adultos mayores, y a buena parte del personal de salud.

Y a pesar de que Andrés Manuel no saludó a Biden hasta terminando todo el proceso electoral, las relaciones son buenas y existen acuerdos que se cumplen, al ser dos naciones con problemas comunes.

En México los analistas más serios, hacen una diferencia entre los ciudadanos, el pueblo, y los que se dedican a trabajar en todo tipo de actividades, y los críticos profesionales del presidente López Obrador, y los sectores con más recursos como los empresarios y los políticos, dispuestos a mantener sus privilegios a toda costa, siendo el ejemplo en nuestro país la alianza increíble entre PAN/PRI/PRD, que no está teniendo el éxito que esperaba, y es la tercera opción entre esta fuerza y la principal que son MORENA/PT y en algunos lugares con los Verdes, o sea, Movimiento Ciudadano, la que está teniendo éxito.

En las preferencias de votación en los estados, MC está en la pelea en cinco de los quince en juego, superando ya en Nuevo León, a la priista que lanzó MORENA y aliados. Y es casi seguro en la Cámara de Diputados Federales, con mayoría simple o calificada.

El paso de Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán del PRI a MC ha sido muy importante, así como funcionó en Durango la incorporación de Óscar García Barrón, que tiene candidatos competitivos en varios distritos, en particular con Martín Vivanco en el IV federal y en el III no recuerdo con quién, y en las locales con Paulina Monreal, tomando en cuenta que hace mucho hice ver que por el revoltijo de candidatos en todos los distritos, cualquiera podrá ganar.

Por los demás partidos solamente habrá excepciones en la pelea, como Hugo Rosales Badillo en el segundo distrito local por el RSP -las Redes Sociales Progresistas- con las que se quedó finalmente Hugo, quien afirma que en ese distrito se juega la gubernatura entre él y Ricardo Pacheco. Los únicos que han realizado actividades masivas, pero parece ser que más concurrida y desordenada la de Hugo, con mariachis y toda la cosa, que la de Ricardo Pacheco. Sabíamos que sería difícil evitar los actos masivos y están los medios y redes como opción.