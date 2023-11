Dictaduras que sucumbieron con la noviolencia

Estimado lector, mi artículo esta basado sobre citas y reflexiones sobre un escrito de Gene Sharp (2011). Inicio con esta cita, “… los seres humanos no deben ser dominados ni destruidos por semejantes regímenes”, sobre ella, está la libertad humana.

De acuerdo con Sharp, cito, “En años recientes, diversas dictaduras han caído o se han tambaleado cuando se les ha enfrentado una población desafiante y movilizada”. En varios países las dictaduras han sucumbido ante un desafío predominantemente noviolento como en Alemania Oriental, Bolivia y Filipinas. Otros movimientos noviolentos han avanzado hacia la democratización como en Argentina, Brasil y Tailandia. De alguna manera han contribuido para la reconstrucción de esas sociedades con una mayor democracia política, más libertades personales y justicia social.

Según Sharp, cito “Aunque el número de países “libres” ha aumentado en los últimos años, existe un gran riesgo de que muchas naciones, al enfrentar cambios fundamentales tan rápidamente, se desplazarán en dirección opuesta, y acabarán experimentando nuevas formas de dictadura. Las camarillas militares, los individuos más ambiciosos, los funcionarios electos, y los partidos doctrinales, repetidamente buscarán como imponerse… los derechos humanos y políticos básicos les serán negados a un gran número de personas”.

Sharp presenta una disrupción muy interesante, cito, “Conseguir la libertad con paz, por supuesto no es tarea fácil”, “Por lo tanto, el grado de libertad o tiranía que existe bajo cualquier gobierno es en gran medida un reflejo de la relativa determinación de los súbditos de ser libres, y de la voluntad y capacidad de éstos de ofrecer resistencia a los esfuerzos que el gobierno haga por esclavizarlo. Contradiciendo la opinión popular, aún las dictaduras totalitarias dependen de la población y las sociedades que gobiernan. Como apuntó el politólogo Karl W. Deutsch en 1953”.

Sharp considera varios principios políticos de varios autores, pero, entre otros, me pareció interesante el de Maquiavelo, quien hace muchos años escribió, cito, “Que el Príncipe… que tiene a todo el pueblo por su enemigo, nunca puede estar seguro, y mientras mayor sea su crueldad, más débil se irá volviendo su régimen”.

Parafraseando a Sharp, comenta que, cito, “La aplicación de los principios políticos que se han empleado en la lucha noviolenta en distintos momentos, (implican), tres de los factores más importantes para determinar hasta qué grado estará o no controlado el poder del gobierno, son: 1) El deseo relativo por parte de la población de imponerle límites al poder del gobierno 2) La fuerza relativa de las organizaciones e instituciones independientes para quitarle colectivamente los recursos que necesita el poder 3) La relativa capacidad por parte de la población de negarle su consentimiento y apoyo”.

De acuerdo con toda la información que Sharp ha recogido de gobiernos dictadores en varios países, estos han presentado varios puntos débiles, entre otros: 1. La negación encubierta de cooperar de muchas personas, grupos e instituciones que necesitan para hacer funcionar al sistema. 2 Debido a la gran estructura que tiene el gobierno, el sistema puede convertirse en rutinario en cuanto a su modo de obrar y ser menos apto para ajustarse rápidamente a situaciones nuevas. 3. El personal y los recursos ya destinados para las tareas habituales no estarán fácilmente disponibles para nuevas necesidades. 4. Los subordinados, temerosos de no complacer a sus superiores, pueden no proporcionar todos los detalles de la información que los dictadores necesitan para tomar decisiones. 5. La ideología puede erosionarse; los mitos y los símbolos del sistema, pueden perder su solidez. 6. Si hay una fuerte ideología que influye en la visión de la realidad, una adhesión firme a la misma puede ser causa de desatención de las condiciones y necesidades reales. 7. Las diferencias regionales, de clase o nacionales pueden agudizarse.

Ante estos planteamientos y ante un conflicto electoral, ¿Sera posible el respeto por la ley? ¿Será posible una negociación política? Como menciona Sharp, cito, “Conseguir la libertad con paz, por supuesto que no es tarea fácil”, pero tampoco imposible.





¡Hasta la próxima!