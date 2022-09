Diputado propone el cobro de tenencia

Para iniciar este artículo, preguntaré a quien me haga favor de leerlo: ¿Sabe usted cómo comunicarse con sus representantes populares? ¿Sabe cómo presentarles demandas y exigirles que las cumplan? ¿Sabe usted qué proponen a favor de la ciudadanía y si consensan dichas propuestas? ¿Está usted de acuerdo que el diputado Luis Enrique Benítez, proponga el cobro de la tenencia, para recuperar el déficit que nos dejaron?

Es probable que usted no sepa todo eso y quisiera intuir por qué. Porque el sistema legislativo que tenemos no fue creado para representar a personas como usted y como yo. Fue erigido para obedecer a las élites de los poderes y desobedecer al pueblo al que sólo en la retórica se deben.

Y para darle sustento a tal aseveración, bastaría ver y oír al diputado Benítez Ojeda, quien se caracteriza por hablar atronadoramente para que se oiga bien y se escuche lejos, al hacer pública la propuesta más despreciable y que empeora cuando expone en un doble lenguaje “que no es popular, pero es necesaria”. Dejando claro que para salvar las finanzas hay que apoquinar con la tenencia y así asegurar la impunidad de quienes las saquearon.

Cada sexenio que finaliza se caracteriza por el desgarriate económico que heredan. Pero desafortunadamente esta vez los latrocinios rebasaron los límites, sin haber uno sólo a salvo que nos diera la pauta para tratar de atajar la tierra que ha caído sobre los ex funcionarios de finanzas que por carretonadas tiran los machos que ahora ni de broma se dejan tapar el ojo.

La cosa que más escándalo ha provocado es el tránsito de sumas millonarias, donde junto con la última que incautaron, nadie sabe a dónde fueron a parar; pero sí sabemos que con el pago de la tenencia van a salir los recursos para reponer graciosamente las cantidades extraviadas.

Es ahí, donde los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos voz ni voto, primero para investigar dónde quedó la bolita y cómo los prestidigitadores la desparecieron para esquilmar al pueblo y segundo: Cómo evitar que los diputados se vistan de hadas madrinas para salvar de las adversidades a los que llegaron y cubrir cínicamente a los que se fueron.

Y ahí aparece la hada madrina más antepoche, proponiendo cómo estafar al pueblo, pero desafortunadamente su varita no es mágica, porque no ha evitado la inconformidad que se cierne en su contra, cuya idea la fundamenta y justifica “por única vez”, imitando el experimento que se puso en marcha en el 68 para sufragar los gastos de la olimpiada, y pasó el evento, pero la pesadilla de dicho cobro no, el cual se prolongó por más de cuarenta años.

Ahí están las ideas doctorales de los diputados, que pese a sus inconvenientes deben ser analizadas con sumo cuidado, porque revelan la visión del mundo fácil que ellos viven. De ahí que el diputado Benítez, sin problemas se aviente el manual de emergencia, basado en el dolor y la comprensión, porque no hay de otra, si queremos “mejores servicios y salir del bache”.

Toda opinión es respetable, pero a Benítez como diputado nadie se la ha pedido. Él como plurinominal tiene pleno derecho a pensar de forma pueril, pero nadie de los que seríamos afectados estaríamos dispuestos a aceptar su puerilidad, como única solución a la quiebra del Estado, de la que nosotros no hemos tocado un solo centavo.

De antemano sabemos que los legisladores no se caracterizan por pensar a favor de la ciudadanía, sino de los partidos que los imponen. Así que bajo ese compromiso les sobra para lucirse y esta vez no podría ser la excepción, para proponer el adiós a la suspensión del pago de la tenencia y darle la bienvenida a su cobro otra vez. Decirle adiós a la consideración al patrimonio de los más necesitados y darle la bienvenida a la política recaudatoria que salde las penas de los que llegaron y perdone los pecados de los que se fueron. ¡Excelente diputado!