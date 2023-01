Discrepancias

Convertir a Norteamérica en un poderoso bloque comercial y político, capaz de competir en el actual entramado geopolítico es, en términos generales, el compromiso asumido por los presidentes López Obrador y Biden, así como por el primer ministro Trudeau, luego de cerrar la X cumbre de líderes de Norteamérica.

Así, ha quedado definido hacia dónde se quiere llegar (aunque no se señaló plazo para hacerlo), ahora cada país debe definir el cómo y el qué hacer para cumplir el compromiso y llegar a la meta.

El tema reviste especial atención si consideramos que el proyecto incluye a todos los países de la región, aún y cuando no participaron en la cumbre trilateral, por lo que debemos estar atentos al enfoque que cada uno le dé a la concepción de política y comercio exterior. Este es el quid de la cuestión. Me explico:

Para Estados Unidos y Canadá el enfoque es claro: La política exterior es la clave para lograr que en América se detone el comercio como factor que promueva la inversión y la competitividad sobre bases de democracia, seguridad y con orden migratorio, elementos indispensables para reducir la desigualdad en la región.

Ahora bien, para lograr lo anterior es necesario que cada país emprenda las reformas que permitan el libre cambio con un mínimo de injerencia del Estado en el mercado, además de las necesarias para brindar seguridad a las inversiones, pero sobre todo, deben dejar de lado el rancio nacionalismo que los conduce al populismo como forma de gobierno.

Este es el inconveniente que se tendrá con aquellos países que ven en la apertura comercial y política un peligro que amenaza “su soberanía”, concepto que distorsionan para encubrir el despotismo y autoritarismo que implementaron para desaparecer la democracia y mantenerse en el poder; ahí están los casos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y, muy pronto, El Salvador. Su presidente Bukele ha anunciado su intención de reelegirse a pesar de que su Constitución lo prohíbe.

Pero México no está exento de este problema, el enfoque que la 4T tiene de la política y del comercio exterior discrepa del que tiene Estados Unidos y Canadá, para AMLO la regulación y rendición de cuentas es una especie de intervencionismo hegemónico, no le gusta el libre cambio, tiende al monopolio estatal y no concibe otra idea de democracia distinta de la suya.

En esta cuestión de enfoques los dueños del dinero llevan mano, a los otros sólo nos queda sumarnos al tren de la globalización, el problema es que ese tren lleva entre sus vagones uno destinado a la democratización de la región, veremos qué deciden los involucrados, claro, pensando que las intenciones de Biden sean tan generosas en la realidad como lo son en el discurso.