Disculpando las molestias en este quehacer de pisar callos

Antes de iniciar la presente entrega, queremos dar a conocer que en el hogar de este modesto columnista tuvimos la fortuna de que se lograran con esfuerzos tres profesionistas, un licenciado en derecho, una contadora y un ingeniero y para honra de la familia y de ellos mismos, muy honestos en todas y cada una de sus actividades.

Todo lo anterior viene a colación porque en varios de nuestros comentarios señalamos hechos o actos de corrupción tanto en esferas gubernamentales como en las políticas, y de asociaciones o agrupaciones teniendo el sumo cuidado de no generalizar y más aún apegándonos a la verdad y a hechos comprobables, por lo que de parte de nuestros vástagos al no estar ellos inmiscuidos en situaciones o hechos de corrupción ni deshonestos, no salen a reclamarnos en lo personal nuestros señalamientos a las barras, colegios o asociaciones a los que pertenecen.

En el gremio de los abogados hemos conocido muchos que son muy honestos y de intachable conducta y por tanto injusto de cargar con la mala fama de algunos como aquel conocido como “El abogado del diablo”, o un tal licenciado Del Collado, etc. y muchos más etc., o en el caso de los contadores que se las ingenian para eludir los impuestos de sus patrones, las facturas falsas o el lavado de dinero de los del crimen organizado, etc., o de los ingenieros forestales que secundan a los funcionarios corruptos que mienten cuando dicen que presupuestos o préstamos del exterior serán aplicados en la reforestación de los bosques con millones y millones de arbolitos sin que ello suceda a cabalidad.

Si existe alguna duda les aclaramos con hechos; por ejemplo Peña Nieto cinco meses antes de finalizar su mandato pidió al FMI un préstamo por cinco mil millones de pesos que para reforestar un millón de hectáreas en el país durante ese lapso de tiempo, cuando inclusive ya tenía rato que había pasado la temporada de lluvias y el suelo estaba seco, cuidándose de no decir en qué estados o municipios se había programado la supuesta reforestación.

Salinas de Gortari fue otro inspirador de estos enjuagues, ya que Japón le concedió un préstamo de cinco mil millones de dólares a fondo perdido, siempre y cuando se aplicara en tareas en bien del medio ambiente, y ya sabrán el destino; un ingeniero forestal muy valiente y honesto lo retó para que informara en qué predios o estados se había dado la supuesta plantación de arbolado pero Salinas de Gortari nunca contestó y con su silencio se evidenció.

Otra de lo mismo. En septiembre de 2013 la revista Contralínea publicó que el gobierno federal se endeudó con 678 millones de dólares con el Banco Mundial y el BID para incorporar los bosques y selvas del país al Reed+. Para conservar y reforestar “las autoridades mexicanas disponen de otros 57 millones de pesos producto de donativos internacionales; no obstante ni la Semarnat ni la Conafor son capaces de aclarar el destino de ese dinero que en pesos supera 9,600 millones y del cual no están obligados a rendir cuentas”.

Ni qué decir de los profesionistas forestales que avalan esos grandes fraudes o que avalan con datos falsos los estudios o informes para la justificación de la extracción de madera de los bosques de la república en amasiato con algunos industriales de la madera; el estado o situación que guardan esos recursos habla por sí solo. Pero igual, no por eso nos atreveríamos a decir que todo ese gremio es corrupto.

Sobre esos mismos temas del medio ambiente, la Fraternidad Forestal Durango, A.C. y vecinos del fraccionamiento Domingo Arrieta de esta ciudad capital, nunca dejaron de luchar para recuperar un área verde de la cual fueron despojados mediante una vileza del entonces presidente municipal Marcos Cruz Martínez, quien para quedar bien con la parroquia del lugar se la donó a título gratuito y sin consultar ni tomar en cuenta la opinión de los vecinos de este lugar.

Se llegó el día en que dicha área fue lotificada y vendida a particulares; y también el momento que ya se disponían a construir los supuestos dueños y ardió Troya, pues hubo de todo, empujones, trompadas, patadas y cachetadas también entre las mujeres, faltaba más, ¿y la autoridad municipal?, pues protegiendo a los usurpadores que hasta detenidos se llevaron a algunos vecinos.

En esos reclamos y escarceos, salió a colación que algunos notarios habían ya escriturado los lotes en complicidad con el Registro Público de la Propiedad y el párroco de la iglesia, no obstante que el decreto del Gobierno del Estado emitido para la regulación de esa donación clarificaba que si se le daba un uso diferente al motivo de la cesión (la creación de una maquiladora con superficie de 20 por 30 m. y que en breve dejó de funcionar), de inmediato se regresaría a su uso original.

Con lo anterior, queremos dejar asentado que en cualquier asociación encontramos de todo. Nuestro respeto y reconocimiento al licenciado Juan Parral Pérez, ejemplo de rectitud como la de su señor padre en su carácter de notario y con el agregado de que el primero ha sido brillante dirigente del Colegio de Notarios donde ha desempeñado un relevante papel.

Igual aclaración hicimos con los ingenieros constructores hace ya un rato, (diciembre de 2011), donde dábamos a conocer que merecidamente esa rama de la construcción fue reconocida a nivel nacional obteniendo un primerísimo lugar.

Y sin embargo lo anterior no eximía que alguno o algunos de los constructores afiliados a esa Cámara fueran unos pillos y corruptos ligados a la mala obra, obra a medio terminar y hasta obra sin realizar pero sí pagada y por supuesto con el respaldo y contubernio oficial.

Y citábamos en esa ocasión como respaldo algunos casos en que el Congreso del Estado tuvo conocimiento de obras fantasmas, es decir, no ejecutadas pero sí cobradas.

Hubo mucho ruido porque esas obras afectaban la aprobación o no de de la cuenta pública de algunos municipios, pero como siempre hay arreglos en lo oscurito, ya no se supo más de ello ni por parte del Congreso, ni de la Contraloría del Estado y menos por la entidad de la Auditoría Superior del Estado… Ustedes han de dispensar la molestia que nuestros comentarios les puedan causar, pero la sociedad merece estar informada y más en estos tiempos en los que se está fraguando el romper con los podridos esquemas de la corrupción.

Estamos enterados que el grupo de maestros aglutinados en las Bases Magisteriales de Morena, conjuntamente con la Asociación Liberal Francisco Zarco, A.C. siguen activos en la labor de llevar a personas vulnerables económicamente apoyos alimentarios. Enhorabuena.