Dos mensajes

Si mi opinión fuera importante, no la externaría para darle la razón a la autoridad educativa; pero tampoco se la regatearía si la tuviera. Lo mismo aplica para el inocente o culpable que ha dado de que hablar en los medios.

De ahí que en este artículo sólo diré que los extremos nunca serán sanos, ya que anteriormente, en el terreno educativo el sindicato hacía y deshacía y si ahora las cosas se aprecian en sentido inverso, ¿será porque los sancionados contribuyen a exacerbar los ánimos de quienes aplican la ley?

Como se ven las cosas, considero en mi modesta opinión que no es el momento indicado para echarle combustible al fuego. Pero la verdad no tiene que estar sujeta a los tiempos agradables, sino a la coyuntura que se presenta para que ésta aflore sin restricciones, analizando de manera objetiva lo que anteriormente eran las cosas y lo que ahora pretenden ser.

El sistema educativo en alianza con el sindicato, siempre habían sido muy permisivos y paternalistas, obviamente con los familiares, amigos y compadres, donde me constan casos de grandes fraudes y otros que sólo pasaban a formar parte de la lista estándar, ya que para todos sólo había dos soluciones: cambio de lugar para que los presuntos culpables gozaran de impunidad.

Lo anterior viene a colación, porque el día 20 de julio, cuando La Coyotada fue objeto de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante quien intentó llegar un gran número de ciudadanos, dispuestos a externar sus quejas e inconformidades, donde la mayoría fueron expuestas solamente ante los medios de comunicación, por las fuertes restricciones de seguridad que operaban alrededor del recinto.

Entre dichas denuncias atropelladas y de prisa, atraparon mi atención las que atañen al sector educativo, donde hubo una que a mi estado de ánimo inquietó, ya que se trata según la denunciante, de un trabajador del que omitió su nombre, pero no la injusticia del que lo hicieron víctima, según ella. Quien además agregó que, contaba con más de cincuenta años de servicio y que hasta la fecha no ha habido poder legal ni humano que lo reconsidere.

La voz del afectado, en esa misma denuncia externó que nadie les ha hecho caso, donde destaca la omisión e indiferencia de la dirigencia sindical de la Sección 12 del SNTE, a quien le atribuye la principal debilidad, para que la parte oficial actúe con excesos sobre el susodicho removido.

La persona que dio la cara en la denuncia, fue contundente al señalar la falta de defensa por parte de quien está obligado a hacerlo. De ahí que yo me pregunte: ¿Por qué esa actitud tan indolente y vacía de defensa hacia ese trabajador? ¿Será que la autoridad tiene un As grueso bajo la manga y la parte sindical no quiere correr el riesgo de ponerse de rodillas para defender lo indefendible? ¿O la defensa es selectiva y el quejoso no goza de ese privilegio? Es lo menos que podemos mal pensar y cuestionar.

Ahora si el trabajador no tiene cola que le pisen, ¿Por qué no acude a los tribunales a demandar a las autoridades por el atropello del que lo están haciendo víctima? Con más de cincuenta años yo dudo que no sepa por qué caminos legales conducirse.

Pero a lo mejor, él quiso colarse a la casta de privilegiados de la parte sindical, que anteriormente bastaba que ostentaran dicho poderío, para que la parte oficial se doblegara y de ahí legitimara los excesos de los grandes capos de la influencia, que a la fecha arrastran una larguísima lista de abusos.

En este caso ignoro los generales del afectado, como también los motivos por los que se tomara una decisión tan drástica, que en lo expuesto en la queja mediática no da visos de un incumplimiento, sino de faltas a la autoridad, que pudieran interpretarse como una venganza, que desde luego no corregirá los malos modos ni las malas formas, que sin duda a corto plazo se refinarán y en calidad de víctimas retornarán con mayor fuerza y pericia.

La decisión oficial envía dos mensajes claros e incuestionables: Su disposición de hacer valer la fuerza coercitiva del poder y en el otro, encontrarle a cualquier desacato, evidencias con valor jurídico probatorio para removerlos o despedirlos, según amerite el caso.