Dos tiempos

¿Estilo personal de gobernar o populismo? El 1° de diciembre inicia el tercer año de gobierno del presidente López Obrador. Está en marcha el proceso electoral 2020-2021.

El 6 de junio habrá de reconfigurarse la pluralidad política del país, y el voto ciudadano mandará una señal sobre los resultados de la gestión gubernamental y la eficacia de la estrategia de comunicación que tiene como plataforma “las mañaneras”. Por ahora con los 30 millones de votos de la elección de 2018 y el 60% de aprobación en las encuestas. López Obrador es el presidente más fuete del México moderno.

Algunos analistas se han referido a ciertas similitudes entre los presidentes López Obrador (2018-2024) y Luis Echeverría 1970-1976) en cuanto a su “estilo personal de gobernar” y a su perfil de gobernantes “populistas”. A sus sexenios los separan medio siglo y escenarios, nacional, global, económico y tecnológico muy diferentes. Ahora vivimos en la era digital y con redes sociales empoderantes.

El concepto populista tiene diversas connotaciones. Para algunos es una adulteración de la democracia y de la pluralidad; para otros, es una postura política que busca el apoyo y consentimiento de las clases populares para defender los intereses de la sociedad. En estas notas voy a referirme a las similitudes y diferencias entre el “estilo personal de gobernar” del presidente Echeverría Álvarez, al que observé de cerca, y el de López Obrador, que ha prolongado su discurso de campaña, contra la corrupción y a los corruptos del periodo neoliberal.

Adelanto alguno de los puntos en común. Ambos tuvieron en su círculo de poder al intelectual, político y diplomático Porfirio Muñoz Ledo. Este personaje histórico matizó el discurso político-ideológico del presidente Luis Echeverría y desde sus tiempos de priista se vinculó con López Obrador. El origen de los tres, es el sistema político mexicano presidencialista, con un partido hegemónico que se conformó en el siglo XX; al que se regresa desde 2018 con el arrollador triunfo de AMLO y de Morena, que también deja atrás la alternancia presidencial que inauguró Vicente Fox en 2000.

En el contexto del sistema político en que gobiernan López Obrador y Echeverría, hay un paralelismo evidente, con variantes en las formas del trato con los poderes Legislativo y Judicial y a los gobernadores de los estados. Otra similitud, los dos le dan un gran significado a la historia y a los héroes patrios. Honran las lecciones del presidente Juárez.

Esenciales en el discurso de López Obrador e inspiradoras en su tiempo de Echeverría como impulsor del tercermundismo y su política internacional. Reconocen al presidente Cárdenas. Artífice de uno de los elementos torales del sistema político que surgió de la Revolución Mexicana. En ese sentido aprecian las lecciones del proceso de construcción del sistema político del siglo XX. El presidente de la República se responsabilizaba de la sucesión presidencial. Era el fiel de la balanza en la selección del candidato del PRI.

“El caudillo” Álvaro Obregón, presidente de la República en 1920-1924, intentó reelegirse en 1928 y no lo logró; Plutarco Elías Calles, presidente de la República de 1924 a 1928, tuvo gran influencia con los tres interinos en 1928 a 1934, la cual no pudo continuar con Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940. Éste lo exilió en 1936 “por intervenir constantemente en la conducción de la política nacional”. Desde entonces quedó como regla no escrita que los ex presidentes no debían socavar el poder del presidente en turno. El mismo Echeverría sufrió las consecuencias como ex presidente, su sucesor José López Portillo lo alejó del país nombrándolo embajador en Australia, Nueva Zelanda y las Islas Fiji.

Sin olvidar esa lección, hay una diferencia enorme en el trato a los ex presidentes. Echeverría, respetó y trató muy bien a Díaz Ordaz y a Cárdenas. López Obrador, quiere en la cárcel a los del periodo neoliberal por haber participado y tolerado actos de corrupción. En especial afina su puntería contra Felipe Calderón Hinojosa, quien además de señalar que en 2006 le arrebató la Presidencia, rompió una de las reglas del sistema político vigente en el Siglo XX. Quiso prolongarse en el poder a través de su esposa Margarita y ha venido tomando un partido opositor, el llamado “México Libre”.