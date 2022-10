Durango en la OEA

“Veo con gran preocupación que nuestras sociedades no están en el camino del progreso, más bien noto una gran involución . . . veo una tremenda decadencia social y política, que ha dejado a nuestros pueblos sin esperanza. Sin embargo, no tenemos por qué conformarnos y por eso…. urgimos que no nos impidan participar en la construcción de un futuro que es nuestro, que nuestra voz pueda ser escuchada y tomada en cuenta”.

A simple vista nos imaginamos este discurso en boca de un adulto que ve la vida con nostalgia y notable pesimismo haciendo un diagnóstico del estado actual de las cosas desde una perspectiva conservadora, por no llamarle “retrógrada” como algunos se ufanan de etiquetar. Luego todo cambia, porque existe la petición de participar, de ser protagonista, de asumir el riesgo de luchar por un futuro mejor.

Finalmente, todo cobra sentido cuando vemos en el documento videográfico que es apenas un extracto del discurso de menos de tres minutos que con gracia y denuedo una joven duranguense de tan sólo dieciséis años, expuso en el marco de la quincuagésima segunda asamblea de la OEA frente a representantes de todas las naciones de América y a nombre de la Coalición por el Progreso de la Sociedad.

Es justo ahí cuando comprendemos las palabras del profeta Joel, citadas por el apóstol Pedro y registradas en el libro de los hechos: “En los últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. (Hechos 2:17)

No todo está perdido, no todos los chicos “están en “la pavada”, como decimos en Sudamérica. Hay una generación de jóvenes que tienen una experiencia real con Dios, que aman al prójimo de verdad y que son capaces, como Noemí, de levantar una voz profética en el concierto de las naciones para regresarnos la capacidad de creer que vale la pena luchar por un mañana mejor:

“Los jóvenes de América estamos aquí, acompañados de nuestros padres y tutores, con capacidades y habilidades solidarias para ir juntos contra la desigualdad y la discriminación en un marco de principios y valores rectores que harán realidad un futuro de esperanza”.





leonardolombar@gmail.com