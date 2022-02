Durango: Entre crisis política y acertividades

Históricamente la región lagunera ha sido el centro neurálgico de la política nacional, en la década de los treinta durante el periodo gubernamental del general Lázaro Cárdenas, ante el dolor de cabeza que le provocaba su rebeldía, éste decidió apapachar a la comarca lagunera con un reparto agrario generoso.

Lo anterior, estaba precedido de años de luchas intestinas en esa región encabezada por la entonces combativa izquierda comunista mexicana en contra del otrora Partido de la Revolución Mexicana, hoy PRI.

Desde aquel tiempo a la fecha, en aquel rincón geográfico enclavado entre Durango y Chihuahua, su gente ha tenido la sapiencia de capitalizar su presencia política, social y económica en la jerga de los acontecimientos nacionales; en la actualidad, lo descrito no riñe con los recientes hechos escenificados durante la visita de Mario Delgado, presidente nacional de Morena a la Laguna, con la pretensión válida de ratificar la candidatura de Marina Vitela, acontecimiento, que ha puesto en el plano político nacional, una lucha interna de desencuentros tras la nominación de candidaturas en diferentes estados de la República. Queda claro que Morena nacional, desestimó a los laguneros y éstos mostraron su músculo y conforme a su esencia histórica, éstos han decidido que no van a parar, no obstante que ya se anuncian sendas denuncias ante el Tribunal Electoral local y nacional por violencia de género; es decir, le van a echar más leña al fuego.

Con sus defectos y virtudes José Ramón Enríquez, ha logrado fracturar la eventual candidatura única en Morena y lo que está por venir en la capital durangueña, donde Enríquez cuenta con un respetable reducto político.

La candidatura de Vitela, camina con una marca sólida de un partido que crece a pasos agigantados en México y en particular en Durango como Entidad; sin embargo, es evidente la carencia de emoción social que Vitela le imprime a su candidatura, y ésta no le favorece.

Por otro lado, su praxis discursiva no logra aún motivar a sus eventuales electores, y si estos detalles no son superados en los próximos días por la propia Vitela, la carrera rumbo a la gubernatura de Esteban Villegas Villarreal quedará prácticamente libre rumbo a la gubernatura, y ésta será imbatible como hasta ahora se avizora, toda vez que lo hace con singular entusiasmo y emoción, misma que transmite a la ciudadanía con efectividad. Algo tenía que aprender de su derrota en el pasado.

Al proyecto de Esteban, se suma la inminente candidatura a la presidencia municipal por Durango de Antonio Ochoa, situación que viene a fortalecer la candidatura del priista, porque Ochoa es un candidato ganador, es decir, con sólidos triunfos electorales. Otra de las eventuales ventajas de Villegas respecto a Vitela, es que la conoce y sabe de sus fortalezas, y seguramente sabrá aprovechar al máximo sus debilidades.

Quizá lo rescatable para MORENA en la capital duranguense, es que llevará como aliado a Gonzalo Yáñez rumbo a la presidencia municipal capitalina, quien es reconocido como un prestigiado miembro de la izquierda durangueña, con amplio trabajo en las colonias populares capitalinas. Respecto a la candidatura de Patricia Flores, por MC, existe la percepción de que es una política venida a menos, por no decir, en desgracia, toda vez que el partido Movimiento Ciudadano, no resulta aún competitivo cuando menos en Durango, no obstante, de la eventual preparación en las lides políticas como funcionaria pública, y de Martín Vivanco como candidato a la presidencia municipal capitalina en su calidad de respetable académico y analista político.