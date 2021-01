Por curiosidad y a petición mía, llegó a mis manos un libro de texto para tercer grado de primaria, titulado: “Durango: La entidad donde vivo”. Dicho trabajo, sería injusto querer resumirlo en unas pocas palabras. Sólo diré que el primer ejemplar que intenta a que los niños conozcan su entorno histórico y geográfico, ha sido creado por el talento y esfuerzo de sus autores: Mauro Jiménez Fierro, Diana Luján González y Héctor Medina Romero. Coordinados por el experimentado y acreditado maestro Jesús G. Navarrete Chávez.

Desde luego que dicho proyecto tuvo que ser avalado por el C.P. Rubén Calderón y el Dr. José Luis Soto Gámiz, quienes atados a las presiones de aquellos que exigen demasiado y no aportan nada, su compromiso con la educación sigue vigente, al darle prioridad a la producción y creatividad a favor de los niños.

Al escudriñar dicha obra, sin regateos, no podría omitir mi humilde reconocimiento a cada uno de los que profesionalmente contribuyeron para que dicho trabajo fuera una realidad, que pondero de gran calidad por la colaboración de dos entes que conozco y que son: el doctor Mauro Jiménez Fierro y el maestro Jesús G. Navarrete Chávez: ambos son afines, porque conocen las necesidades reales y tienen una enorme experiencia dentro y fuera de las aulas. Su participación en los diversos eventos educativos, les han dado las capacidades necesarias para ser reconocidos como dos agentes de incidencia en los cambios que se requieren.

Poseen una gran inteligencia. Saben perfectamente que, para trascender deben poner en práctica toda su habilidad académica. Y, para lograrlo tienen en sus manos un recurso invaluable: el apoyo incondicional del C.P. Rubén Calderón y del Dr. José Luis Soto Gámiz, quienes sustentados en la gran confianza que dispensan a los autores, el trabajo ha sido un éxito.

Similares a este trabajo, existen otros ensayos, que se manejan únicamente en el orden informativo y en la dinámica pasiva de los lectores; cosa distinta a éste, que conlleva a los usuarios a un estadío de reflexión, generado por el esfuerzo y pensamiento construccionista de sus autores.

En esa misma pedagogía, se induce a los estudiantes, a respetar los usos y costumbres, a respetar el medio ambiente, a conocer el pasado y el presente, a valorar los cambios y fenómeno de cada etapa, y a resolver problemas mediante el trabajo colaborativo, que es premisa de los nuevos tiempos, para que quede constancia de lo que en las aulas se está realizando.

Sin duda que dicho material fue idea del sentir filosófico de todos sus autores, ya que nadie siente la carencia de lo que no conoce ni el compromiso de lo que no aporta. De ahí la importancia de este texto de trabajo, que enmarcado en la sencillez y en la medida cronológica de los usuarios, tiende a desarrollar el sentido de la identidad, que sólo los adultos por conveniencia y no por convicción cuidan y desean continuar.

Mientras muchos jóvenes hacen lo contrario, porque no llevan consigo el sentido de pertenencia de su entorno. Por eso intuimos cuando en las sombras del clandestinaje son agredidas las fachadas de los vecindarios, la tala criminal de la flora, el arrojo irresponsable de los desperdicios contaminantes y un sinfín de destrozos al bien común, porque no lo consideran suyo.

Los ejercicios que se indican en equipo, sin duda que motivan la sinergia y el coaprendizaje, a valorar la verdadera historia de su entidad y a desechar los prejuicios que aborda Adler en su teoría de los complejos, donde hablan con voz estentórea de su banda, sea lo que sea, erigiendo en su mente templos a los vicios y grandes monumentos a los capos criminales como requisito indispensable para adoptarlos como héroes.

Dicho cuadro, pudiera ser una de tantas variables que preocupara a este gran equipo de académicos locales, que como observadores externos, jamás podrían aceptar que los propios dueños del medio lo destruyan unos y otros huyan de él. De ahí su maravillosa aparición, para que vean las futuras generaciones cuanto por amor a ellos se hace y de que manera se expone.