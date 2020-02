Duranguenses en CDMX

Grave acusación contra Gobernador y Fiscal de Sinaloa por diputada de MORENA





CDMX.- La diputada federal Marta Olivia García Vidaña denunció en máxima tribuna del país que presuntos 20 elementos de la Policía Preventiva del estado de Sinaloa fueron los autores del asesinato de las jóvenes Ana Carolina Aispuro Astorga (18) y Andrea Candelaria Aispuro Avitia (20) originarias de Tamazula, el pasado 27 de enero. Por el cobarde crimen hasta el momento sin aclarar, la legisladora exhortó al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, para que asuman su responsabilidad y castiguen a los responsables, puesto que es su obligación salvaguardar la vida de ciudadanos que transitan por caminos serranos. Los hechos -dijo la diputada en tribuna- ocurrieron en la sindicatura de Sanalona la madrugada del citado día. El domingo anterior, la paisana acudió a Tamazula y expresó sus condolencias a familias de ambas muchachas y les ofreció ahondar las investigaciones hasta esclarecer los hechos, que todo apunta fueron agentes de seguridad del vecino estado. La denuncia quedó consignada en el Diario Oficial de los Debates y es la primera vez que una parlamentaria duranguense presenta una queja a este nivel. En el marco de muchos feminicidios en México, Marta Olivia captó apoyos y simpatías de otros legisladores por su aplomo y valentía. Por otra parte, el pasado miércoles en la cena con AMLO con legisladores de Morena, llevó sencillo vestido guinda a tono con la 4T. ¡Aplausos para ella!

MUY CAROS TAMALES PAGÓ EL PAISANO/COMPADRE MIGUEL RINCÓN

Don Miguel Rincón Arredondo fue el único paisano/empresario que acudió el pasado miércoles a la cena ofrecida por el Presidente de México a 100 empresarios mexicanos a quienes les pidió “cooperación” para colocar seis millones de “cachitos” del sorteo del 15 de septiembre para rifar el avión presidencial. El Ejecutivo de Bio Pappel fue de los primeros en llegar a Palacio Nacional y depositar en una ánfora su apoyo para la causa que tenía cuatro categorías: de 20, 50, 100 y 200 millones de pesos, pero se ignora cuánto aportó el ingeniero. Los famosos tamalitos chipilín, chiapanecos elaborados con maíz, queso, pollo y cocidos en hojas de plátano, más el atole de chocolate tabasqueño, sin duda fueron muy caros para todos, pero en especial a Don Miguel que una vez más demostró que el compadrazgo es sagrado y no podía negarse a contribuir. Cabe recordar que el compromiso familiar ya le canceló el año pasado dos contratos de venta de papel y cartón por casi 700 millones de pesos que tenía ganados por licitación anticipada a las elecciones del año antepasado. ¡Ni modo!

APOYA ADRIANA FAVELA REELECCIÓN DE JACOBO MOLINA EN INE

La paisana santiaguera Adriana Margarita Favela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) respaldó la reciente designación de Edmundo Jacobo Molina para que continúe como Contralor General por otros seis años. La paisana no forma parte de los cuatro magistrados que termina el próximo abril. La ratificación del funcionario causó controversias, sin embargo la duranguense adujo que el INE es sólido pilar para preservar la democracia y esta designación no altera su espíritu de respetar y hacer respetar la credibilidad en la institución. Este año 2020 no habrá elecciones federales salvo en Coahuila e Hidalgo que serán renovadas autoridades municipales. Doña Margarita ha soportado los embates de la 4T que pretenden socavar la respetabilidad del órgano electoral actual.

LIBRO INNÉDITO DE JOSÉ REVUELTAS PRESENTADO EL LUNES

Un nuevo libro, a base de 80 colaboraciones del escritor duranguense José Revueltas Sánchez, publicadas en el extinto periódico “El Popular” entre 1941 y 1942 en la columna que se llamó “ La Marea de los Días” y que fueron rescatadas por Antonio Cajero Vázquez y Sergio Ugalde Quintana, fue presentado el pasado lunes en el Espacio Cultural de San Lázaro. La colección de artículos fue compilada por los citados investigadores, quienes en el acto destacaron la naturaleza política de las colaboraciones. Comentó la obra el conocido ensayista Antonio Saborit y moderó el maestro Ismael Carballo, director del Espacio Cultural del recinto legislativo. La impresión del libro fue por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Esta columna agradece las atenciones de la Lic. Tania Hernández, asesora de la secretaría general. Es factible que en fecha próxima se presente en Durango. Pendientes.

LOAS AL ESCRITOR CARLOS MONTEMAYOR, A DIEZ AÑOS DE SU MUERTE

La viuda del literato y paisana Susana de la Garza y la hija Marta Elena Montemayor, presidieron en la Sala Ponce del INBA el homenaje a 10 años de su fallecimiento. Entre los invitados asistió el diputado Porfirio Muñoz Ledo, Rector Honoris Causa de la UJED. Varios oradores hablaron sobre la trayectoria literaria del coahuilense y se destacó que su libro “Mujeres del Alba” convertida en película, fue inspirada por un grupo valiente de madres, esposas, hijas duranguense que acompañaron a hombres en la lucha social. En Chihuahua, dos bibliotecas públicas llevan su nombre y en Durango ninguna, dijo su hija Victoria.

EL SENADOR LUCERO EXPLICA A MINEROS DE EU Y CANADÁ ALCANCES DE NUEVA LEY

En su carácter de Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Senadores, el paisano Miguel Ángel Lucero Olivas explicó a ejecutivos de compañías mineras de Estados Unidos, Canadá y Peñoles México los alcances de cambios en la Ley Minera, para especificar los objetivos del Fondo Minero a través de cambios en la Constitución. El Foro de Minería efectuado en un hotel capitalino congregó a cientos de personas dedicadas a esta actividad.

INVITACIONES DE LA SENADORA MARGARITA VALDEZ Y DEL IPN

La senadora Margarita Valdez invita al foro “¿Sabemos cómo heredarle nuestra niñez una nación sin violencia?” que se efectuará en el Auditorio Lerdo de Tejada el próximo miércoles a partir de las 10:00 horas. Entre los temas a tratar está el caso del Colegio Cervantes de Torreón, donde murieron dos personas y otros quedaron heridos. Por su parte el doctor Héctor Mayagoitia invita a la videoconferencia con el tema “Manejo Integral del muérdago y ordenamiento forestal”, el próximo jueves 20 a partir de las 12:00 horas. Los interesados pueden solicitar datos al teléfono 57296000 extensiones 51475 y 54465. El evento será en Zacatenco del IPN.

LECTOR DE DURANGO AÑADE DOS DIPUTADOS EN LA LXI LEGISLATURA

Un amable lector de este diario nos hace la aclaración que los paisanos Arturo García Porillo y Pedro Vázquez González fueron diputados en la LXI Legislatura. Uno del PAN y otro del PT como representantes de Chihuahua y Nuevo León, pero que fueron gestores de temas del estado, con lo que llegan la lista a 12 y no 10 como asentamos en la pasada colaboración. Gracias.