Duranguenses en CDMX

SIN UBICAR, LOS PAISANOS LUIS Y JULIO CESAR SERNA CHÁVEZ

CDMX.- Los hermanos Luis y Julio Cesar Serna Chávez, otrora poderosos funcionarios de la ciudad de México, durante la administración del hoy senador M. Ángel Mancera habrían abandonado el país luego de revelarse presuntos desfalcos en sus funciones como Administrador de la Central de Abastos y Secretario Particular del Jefe de Gobierno, respectivamente. Los duranguenses fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera con cargos como lavado de dinero, evasión fiscal, así como una red de negocios inmobiliarios que no fueron debidamente registrados. Luis fue considerado posible reemplazo del doctor Mancera cuando solicitó licencia para contender por una senaduría postulado por el PRD. Hasta la fecha no hay pistas dónde puedan estar ubicados los paisanos. Tampoco evidencias de solicitudes de amparos de la justicia federal. El poder político de Julio Cesar y Luis terminó luego que José Ramón Amieva asumió funciones de Jefe del Gobierno de la Ciudad de México en carácter de interino. Por su parte Mancera rechazó declarar sobre el tema.

MANUEL ESPINO ESTRENA CARGO LUEGO DEL FRACASO POLÍTICO

El controvertido paisano Manuel Espino Barrientos asumió nuevo encargo de Comisionado del Secretariado de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, nombrado por la Dra. Claudia Sheinbaum y con el visto bueno del titular de la SSP, Omar García Harfuch y el apoyo del Secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo. La nueva designación del paisano causó sorpresa luego de haber fracasado en su intento de asumir la Delegación Durango de la Secretaría de Bienestar Social a pesar de tener la aprobación presidencial, puesto que fueron las legisladoras federales (cuatro diputadas y una senadora) quienes públicamente rechazaron que el empresario hotelero asumiera el cargo, pero tampoco volvió a Naucalpan como Secretario del Ayuntamiento que aún preside la cuasi paisana Patricia Durán Reveles. Don Manuel, ave de tempestades. Suerte.

CAUSA ADMIRACIÓN DESFILE MILITAR EN MINIATURA EN PATIO DEL FEDERALISMO

El Club de Coleccionistas en Miniatura de Durango, encabezado por José Luis Flores Meza despertó gran admiración al presentar en el Patio del Federalismo del Senado de la República una réplica en miniatura de un desfile miliar. Este organismo que aglutina la historia del coleccionismo profesional está coordinado con la X Zona Militar con sede en Durango y es un diorama del actual Ejército Mexicano. La colección muestra figuras a escala de 1/64 y están diseñados en tercera dimensión, decorados artesanalmente. Representan a siete agrupamientos, 114 soldados de pie; 17 soldados a caballo; 14 unidades de combate; tres trailers; 27 hummers; seis van, 12 camiones de transportes y tres unidades blindadas, así como una retroexcavadora. En la exposición, se reconoce que el primer desfile oficial fue en 1825 por orden del Primer Presidente de México Don Guadalupe Victoria y el más formal en septiembre de 1910 con motivo del Centenario de la Independencia Nacional. En el mismo patio citado hubo en la semana una gran muestra del potencial de las fuerzas armadas. A propuesta del PT se develó una inscripción en letras doradas al Águila Nacional como símbolo de México. Enhorabuena para los paisanos del citado club.

ARTURO OLGUÍN HERNANDEZ, NATIVO DE LERDO, MILITAR Y PERIODISTA

Grata sorpresa fue conocer al General de División DEM Arturo Olguín Hernández, en retiro, dirige la Revista Militar “Armas”, órgano informativo al servicio de las fuerzas armadas de México, quien es originario de Ciudad Lerdo y en varias etapas de su carrera vivió en las principales ciudades que conforman la Comarca Lagunera y siempre manifestó pasión por los medios informativos. Radica en el Estado de México y mantiene contactos con diversos organismos sociales y las comunidades de tamaulipecos radicados en esta ciudad. De carácter amable, expresó su alegría al aceptar la invitación para unirse al grupo de duranguenses quienes tendremos comida mensual el próximo viernes 28 en el restaurante La Nueva Hacienda que administra otro paisano, Juan Manuel Aragón. Ahí nos veremos.

EL SENADOR MIGUEL A. LUCERO CURSA UN DIPLOMADO EN DEFENSA NACIONAL

Fiel a su estirpe docente, el senador citado es alumno de un Diplomado en Defensa Nacional que imparten catedráticos del Heroico Colegio Militar y de otras instituciones de excelencia académica como UNAM, IPN, UAM, Colegio de México, etc. Entre los temas a superar está conocer las estrategias de ayuda social como la aplicación cuando se requiere, del Plan DN3 y las campañas de atención social que prestan las fuerzas armadas a la población. No cabe duda, el profesor del Sistema CADI que mantiene el PT en varias entidades del país es proclive a la superación personal. El forma parte en el senado en las comisiones de Defensa Nacional, Justicia, Turismo y preside la de Minería, única que encabeza un paisano y eso que es suplente del titular Gonzalo Yáñez. Enhorabuena por un duranguense así.

PRESENTA JOSÉ ÁNGEL LEYVA NUEVO LIBRO EN COAUTORÍA CON LEONEL MACIEL

En el Museo Nacional de las Artes, el médico, poeta, ensayista, literato y escritor José Ángel Leyva presentó nuevo libro sobre una retrospectiva del arte en México, que escribió junto con el artista de Guerrero, Leonel Macías, uno de los últimos pintor muralista que al igual que nuestro paisano Guillermo Ceniceros, fueron discípulos de David Alfaro Siqueiros y ambos siguen en plena producción. En el evento hablaron destacados intelectuales que valoraron el esfuerzo del paisano y el guerrerense por explicar la génesis del arte y su evolución en los últimos cinco siglos. La directora del Munal, Carmen Gaytán, felicitó a los autores por su trabajo que significa escritura y edición de un texto de esta naturaleza. Gracias al amigo y paisano por la invitación.