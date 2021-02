Duranguenses en la CDMX

<< BIO PAPPEL NO FABRICARA ATAÚDES, SOLO VENDE MATERIALES

CDMX.- La agencia de publicidad Tolko, quien maneja las relaciones mediáticas de la empresa duranguense Bio Pappel, informó a esta columna, que no producirá ataúdes de cartón, como lo señalaron varios medios, pero duplicará ventas de materiales para la fabricación de ellos por empresas mexicanas que tienen una alta demanda ante la epidemia viral que rebasa los 175 mil fallecimientos. La licenciada Lizbeth Alberto, informó que la compañía determinó no fabricar cajas mortuorias ante la solicitud tanto a nivel nacional e internacional, pero sí apoyar a las tres empresas mexicanas que reciclan materiales para este fin. Por lo tanto, venderán madera, cartón, papel y otros implementos para cajas mortuorias que soporten un peso hasta de 125 kilogramos y darle digna sepultura. La publirrelacionista manifestó que la determinación de no competir en la producción masiva de estos enseres necesarios, cuando familiares de fallecidos no optan por la incineración. Seguirán en la línea de fabricación de cartón corrugado y cuadernos para tareas escolares.

<<DÍAS CONTADOS PARA ANTONIO MEZA EN CONALITEG

Al asumir el pasado lunes la titularidad de la Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, expresó que dentro de los cambios previstos en los próximos días en esta dependencia federal, esta la Dirección General de Libros de Texto Gratuito que encabeza desde el inicio de la administración federal, el paisano Antonio Meza Estrada, quien por segunda vez llegó a esta posición administrativa en su carrera de servidor público. Como esta columna lo ha reiterado, el licenciado cumplió todas las expectativas para la producción en dos años de millones de textos educativos, y la distribución nacional de estos incluso, en plena epidemia le tocó organizar los festejos del 75 aniversario de creación del organismo y por vez primera vez, editaron libros en sistema Braille para débiles visuales. Ni modo. Ya pasaron los tiempos para el registro de aspirantes a puestos de elección popular y no podrá entrar de candidato por ningún partido político. Estaremos pendientes.

<< SIN BRILLO ARRANCAN CONMEMORACONES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

El pasado domingo, 14 comenzaron oficialmente los festejos alusivos en el presente año al Bicentenario de la consumación de la Independencia Nacional, entre cuyos héroes destaca el general Guadalupe Victoria quien fue el primer Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 1823. La programación de actos alusivos fue totalmente incolora e imprecisa, salvo el magro homenaje luctuoso al general Vicente Guerrero en el histórico abrazo de Acatempan, que marcó el inicio del nuevo país. totalmente separado de la otrora llamada "Madre Patria" que fue España. Al respecto el Lic. Armando Victoria, bisnieto del ilustre héroe nacido en Tamazula, deploró la escasa importancia que los festejos aludidos conceden al insurgente y alabó que este año se termine el Museo G.V. que se ubicará contiguo al Museo Villa, con esfuerzo supremo en lo económico del Gobierno del Estado y la Secretaria de Cultura.

<< CONTINÚA INTERNADO EL CARDENAL RIVERA, PERO ESTABLE EN SALUD.

Diversas fuentes consultadas, coincidieron que el cardenal y arzobispo emérito de la ciudad de México don Norberto Rivera Carrera, sigue en un hospital privado al sur de esta ciudad, afectado por secuelas del Covid-19. Aun cuando ya pasó la etapa crítica del mal, no ha sido posible darlo de alta en prevención según prescripción médica. En su domicilio de la colonia Florida, están listos para recibir al ilustre prelado, al momento que pueda ser dado de alta. Continúan llegando a sus redes sociales y otras formas, testimonios de afecto y cariño al pastor, quien pretende celebrar el próximo seis de junio su cumpleaños 80.

<<PESE A ESTAR EN NARANJA Y REDUCIRSE CONTAGIOS, SEGUIMOS EN ALERTA

A pesar que las autoridades de la Ciudad de México, cambiaron el semáforo rojo a naranja, disminuirse los internamientos en clínicos por Covid-19 y tener laxitud en nuevos horarios para servicios en general, la población está medrosa por la pavorosa situación. En breve encuesta con paisanos vacunados, el listado es magro y la mayoría permanecemos en espera de recibir el llamado para acudir a los centros de inoculación.