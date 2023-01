¿Ecocidio o ecolatría?

Veníamos transitando una de las avenidas costeras de Nuevo Vallarta cuando un reductor de velocidad que no había distinguido me obliga de repente a detenerme llamándome la atención un cartel sobre la acera a la altura del mismo que rezaba más o menos así: “Reduzca la velocidad, cuidado con los cangrejos, no seamos parte del ecocidio.

Yo me dije: “apenas veo entre las sombras el tope, ¿cómo haré para ver un cangrejo?”. Soy candidato a ser acusado de “ecocida”.

Todos sabemos que el planeta está en crisis por la forma irresponsable cómo hemos tratado la naturaleza: la indiscriminada tala de árboles, la irresponsable caza y pesca de especies en extinción, la contaminación ambiental, los aerosoles, etc… Gracias a Dios desde hace un par de décadas esto viene cambiando, nuestros hijos tienen otra mentalidad ecológica. Sin embargo, creo que nos hemos ido hacia el otro polo. Estamos rayando en la “ecolatría”. (Yo también tengo derecho a inventar una palabra).

Escribiendo a los Romanos, el apóstol Pablo les advierte sobre el peligro de adorar a las especies, que por entonces eran “deificadas”: “Afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles.” Romanos: 122-23 NTV.

Lo que dice a los romanos, antecesores de nuestra civilización occidental, es que “afirmando ser sabios se convirtieron en necios”. La pregunta es si nosotros también no hemos andado el mismo camino cuando hoy día los más acérrimos defensores de los derechos de los animales son los mismos que se niegan a aceptar que un bebé en gestación es un ser humano.

La señora que llamó cruel a Dios por no hacer algo para que esas 58 tortugas que mencionamos en el artículo anterior no murieran en las fauces de algún pez grande proponía que las criáramos en la tierra para soltarlas de grandes que fueran más fuertes. Eso sí es un ecocidio. Así como también defender los derechos de un cangrejo a cruzar la calle puede rayar en “ecolatría”.





