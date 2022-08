Economía y petrocalipsis

Más de una década se ha dedicado a la investigación y ejecución de estrategias para la transición de energías de combustibles fósiles a aquellas que son limpias y renovables, pero su aplicación es difícil. Actores y potencia cuyas economías lideran la de toda una región, como Estados Unidos y Alemania, por poner ejemplos, han invertido lo necesario para ofrecer a sus economías un sistema energético alternativo al que se tiene en la actualidad. Tanto, que han apostado por la energía eólica, hidráulica y solar para reducir la dependencia hacia el petróleo y, de paso, contribuir a la preservación del medio ambiente.

En el panorama global, la crisis energética y medioambiental son urgentes a resolver y, si bien algunos países alegan ser más “verdes”, esto se vuelve más complejo cuando sus metas económicas no congenian con el desabasto de los recursos energéticos.

Dicho esto, es necesario diferenciar entre lo que se quiere hacer y lo que realmente se puede. El sistema internacional se ha configurado de tal manera que sus actores optan por su funcionamiento a través de un modelo económico que “crece infinitamente en un planeta finito”, tal como lo dijo el físico y matemático, Antonio Turiel. Es decir, se apuesta por economías crecientes que propician un estilo de vida más fácil y que usan tecnologías proveedoras de inmediatez. Todo esto mediante la explotación desmesurada de recursos. Los gobiernos quisieran que las energías limpias sostuvieran el mundo como lo hacen el petróleo, el gas natural y el carbón, pero es aquí donde se encuentra la línea divisoria entre lo deseado y lo posible.

Asimismo, es tan consolidado el sistema internacional en torno a un capitalismo desregulado que la dependencia a combustibles fósiles es difícil de romper. Las economías han crecido exponencialmente en función de los recursos energéticos que hoy encuentran problemas sin solución debido a la escasez de los mismos. El negacionismo continúa por permear a la sociedad al mostrar como consuelo los avances tecnológicos que pudieran combatir la “petrocalipsis”. De ahí que sea importante dar a conocer que, aunque los actores a formulen estrategias para usar el sol, el aire y la biomasa como energía, su crecimiento económico los obliga a transformarlos en electricidad. Para esto el petróleo, el carbón y el gas natural son necesarios. Es entonces cuando se cae en cuenta que la transición energética, con una economía que mal planteada, es un proyecto a largo plazo.

De la misma manera, es el estilo de vida el que necesita cambiar. Un crecimiento económico desmesurado conlleva a la transformación constante de bienes y servicios. Entre más sea transformado un producto, mayor es el consumo de energía que se requiere. Esto y la rapidez del ritmo de las actividades que mantienen al mundo operativo es lo que dificulta que energías renovables puedan remplazar en su totalidad al petróleo, carbón y gas natural. Los actores hoy se desenvuelven en un sistema internacional caracterizado por la interconexión e interdependencia. El comercio internacional, la diplomacia cultural, los esfuerzos militares en conjunto, las cumbres multilaterales y las llamadas de un continente a otro son posibles gracias a combustibles fósiles.

Por esta razón, últimamente se habla de decrecimiento. Más allá del debate de si ésta es una opción o no para sobrevivir la crisis energética y cooperar a la protección del medio ambiente, el replanteamiento de la economía es necesario, así como la organización social. De no hacer esto, estrategias formuladas y dinero invertido en energías renovables serían en vano. No hay energía renovable como el petróleo y éste no es infinito. Mientras tanto, la comunidad internacional debe idear un plan a corto plazo para enfrentar la inflación, el cambio climático, el desabasto de fertilizantes y la pausa en la cadena de suministros, retos de le “petrocalipsis”.

*Estudiante de Relaciones Internacionales