Ejemplo inspirador

“Una mujer fue junto con su hijo a ver a Gandhi. Gandhi le preguntó qué quería y la mujer le pidió que consiguiese que su hijo dejase de comer azúcar. Gandhi le contestó: “traiga usted otra vez a su hijo dentro de dos semanas”.

Dos semanas más tarde, la mujer volvió con su hijo. Gandhi se volvió y le dijo al niño: “Deja de comer azúcar”. La mujer, muy sorprendida, le preguntó: “¿por qué tuve que esperar dos semanas para que usted le dijese eso? ¿Acaso no podía habérselo dicho hace quince días?” Gandhi contestó: “no, porque hace dos semanas yo comía azúcar”.

Hoy en día y debido probablemente a las enormes posibilidades de comunicación que ofrecen las redes sociales, proliferan cada vez más personas que se convierten de la noche a la mañana en “mentores virtuales” de gente que por sólo conocerlos a través de una imagen, se dejan embaucar por sus enseñanzas, extraídas por lo general de un libro que no citan, tomadas de una experiencia que no han vivido y basadas en una verdad que no practican.

A diferencia de éstos, el líder indio Mahatma Gandhi conocía bien el principio de que nadie puede pedir al otro lo que no está dispuesto a practicar; es decir, el principio de predicar con el ejemplo.

Este fue el séptimo recurso que el rey David le dejó a su hijo Salomón, su propio ejemplo: “Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo… ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor?" (1 Crónicas 29.3). Tan inspirador fue el ejemplo de generosidad que David le dejó a Salomón, que años más tarde, a la hora de Salomón pedirle algo a Dios sabiendo se lo concedería, no le pidió riquezas sino sabiduría. Actitud que le concedió la fama de haber sido el rey más sabio que hubo en la Tierra.

Dice un proverbio anónimo que “las palabras convencen pero el ejemplo arrastra”. O como diría el filántropo alemán Albert Schweitzer “El ejemplo no es la cosa más importante que influye sobre otros. Es la única cosa”. El ejemplo viene a ser una fuerza inspiradora que hace que las personas se atrevan a hacer lo que se espera de ellas aun cuando ni siquiera se les pide hacerlo. A eso llamaremos “ejemplo inspirador”.

Las personas que nos rodean, y especialmente nuestros hijos, nos están observando todo el tiempo, mucho más de lo que nos damos cuenta. Cuando el ejemplo es negativo, la inspiración se convierte en frustración.

La falta de congruencia entre palabra y acción es lo que incita a nuestros hijos a rebelarse contra nuestra autoridad. Existirán aquellos que son capaces de externarlo, con expresiones carentes de respeto. Pero estarán aquellos otros que lo irán atesorando en sus corazones hasta que lleguen a convertirse en profundos resentimientos difíciles de desarraigar.

Esta misma frustración, producto del mal ejemplo de los líderes, es la que ha llevado a muchos jóvenes, víctimas de hogares disfuncionales a explorar nuevas formas de convivencia alejadas del sistema tradicional conocido como “familia convencional”. Es esta misma frustración la que nos ha llevado a la mayoría de los pueblos en América Latina a descreer sistemáticamente de la clase política. Peor aún, es esta misma frustración la que ha hecho que numerosos creyentes se hayan alejado de nuestras iglesias por la “doble vida” de sus líderes.

Pero, por otro lado, cuando el ejemplo es positivo, el efecto inspirador es extraordinario. De hecho es más poderoso que el negativo. A lo largo de la historia, personas como el apóstol Pablo, San Agustín, San Francisco, Don Bosco, Santa Teresa, Martin Luther King entre otros, se han levantado como ejemplos a seguir porque fueron observados por sus contemporáneos, no por uno sino por muchos, no por un momento sino por toda una vida, y todos, indefectiblemente pasaron la prueba de la congruencia, y todos indefectiblemente encontraron su máxima inspiración en la persona de Jesucristo.

Nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre, fue para ellos y sigue siendo para nosotros nuestro máximo ejemplo e inspiración en todas las facetas del ser humano: Ejemplo de obediencia al Padre, de trato bondadoso con el prójimo, de amor a los enemigos, de compasión por los dolidos, de servicio a sus contemporáneos, de entrega sacrificial y amorosa.

No te quiero engañar, por más ejemplo que seamos en cualquier área de nuestra vida, no nos alcanza: Las buenas intenciones y los principios son ineficaces frente al poder de la maldad que llevó a Jesús al Gólgota. Si cierras los ojos y te atreves a imaginarte esa cruz donde él murió por todos nosotros, te darás cuenta que ese hombre es mucho más que un hombre, es el Salvador del mundo y quiere ser también tu Salvador y tu máximo ejemplo inspirador.