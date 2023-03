El 8M costó mucho, no solo daños materiales en edificios y monumentos emblemáticos en las diferentes ciudades de nuestro país, sino que inyectó el odio en nuestro país y alertó del peligro que representa el “empoderamiento femenino”.

La quema y destrucción de palacios de gobierno representa la falta de respeto al orden social... La quema y destrucción de edificios legislativos representa una amenaza al Estado de Derecho... La quema y destrucción de recintos religiosos representa la censura de la libertad religiosa... La quema y destrucción de todo a su paso representa la falta de interés en todas nosotras retrocediendo siglos de desarrollo de la humanidad... A una semana del 8M los saldos son una vergüenza a nuestro sexo... el 8M no nos representa a la mayoría, el 8M no es símbolo de lucha de y por la mujer, el 8M no nos hace visibles, el 8M ha sido secuestrado por mujeres que desconfiguraron su identidad y desfiguraron sus propósitos, que se revelaron contra su propia naturaleza y eligieron inyectar muerte en nuestro hermoso México.

Si estas líneas las hubiera escrito un servidor, ya estaría siendo tildado por algunos grupos extremistas de “machista” con mentalidad “patriarcal”. Lo bueno es que lo escribió una mujer, periodista, cuyo artículo completo pueden encontrar en este link: https://mexicovive.mx/el-saldo-del-8m/

Cuando alguien o algo ha sido secuestrado necesita ser rescatado. Este artículo es un llamado a todas las mujeres de bien, que son la gran mayoría, que no permitan que un grupo minoritario “secuestre” la verdadera causa de la lucha por la igualdad que a lo largo de la historia, mujeres en todo el mundo, han llevado a cabo. Consiguiendo, entre otros logros, el privilegio de escoger a sus autoridades, de ocupar cargos de gobierno, de gozar de igualdad frente a la ley. Cuentan igualmente con la mayoría de los hombres. Estamos de su lado.

Querida mujer de bien, hija, hermana, esposa, madre, abuela, es hora de rescatar la esencia del ser femenino, y ayudar a estas mujeres, jóvenes en su mayoría, a no dejarse manipular, a no caer en la auto-denigración; a rescatar la singular belleza que les hace ser mujeres, hechas a imagen y semejanza de nuestro Creador: “Es mujer de carácter; mantiene su dignidad, y enfrenta confiada el futuro”. Proverbios 31:25 TLA





