Nuestro mundo está lleno de hombres que a la hora de extender sus brazos a sus hijos se comportan como “inválidos”. No han recibido afecto paterno y por lo tanto, carecen de la capacidad natural para darlo.

Algunos de los que anhelan ese abrazo, llenan hoy las filas de las organizaciones criminales. Otros, en busca de su identidad, han levantado la bandera del movimiento lésbico gay. Otros, sencillamente cerraron sus corazones, cruzando sus brazos para entregarse a una vida de egoísmo y resentimiento.

La historia del “hijo pródigo” describe a un joven que le pide la herencia a su papá y la malgasta en una vida llena de lujos y placeres. Luego, todo avergonzado, decide regresar a casa para no morirse de hambre. Lleno de temor al rechazo elabora un discurso para presentarse delante de su papá.

Sin embargo, grande es su sorpresa cuando es éste, el padre, quien viene corriendo y se funde con él en un abrazo interminable. El padre ya lo había perdonado. El muchacho esperaba castigo y a cambio recibió misericordia.

Esa es nuestra historia también. Todos experimentamos alguna vez temor al rechazo, ese miedo está en nuestro ser desde el Edén, cuando le dimos la espalda a Dios. Nuestros pecados y malas decisiones nos han llevado a vivir con miedo, sin libertad, “escondiéndonos” de la vida. Elaborando discursos para quedar bien con la gente. Tapando agujeros aquí y allá. Pero como en la historia, el Padre está esperándonos para darnos un abrazo.

Cada hombre y mujer de este planeta necesita recibir EL ABRAZO DEL PADRE. Quizás ese hombre seas tú. Si tienes una herida porque tu padre no te dio afecto, o porque te maltrató, o porque sencillamente no lo conociste, o no se hizo cargo, Dios te da la capacidad de perdonar y honrar.

¡Este domingo tenemos una gran oportunidad! Si eres padre, demos ese abrazo y esa palabra de afirmación que tanto esperan nuestros hijos. Si tienes vivo a tu papá, déjate abrazar, sana tus heridas y da vuelta la página. Recibe de Dios EL ABRAZO DEL PADRE.