“Se le acercó un leproso y (arrodillándose) le suplicó: - Si quieres, puedes sanarme. El se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: -Lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano” (Marcos 1.40-42, Biblia del Peregrino).

En tiempos de Jesús, un leproso estaba condenado a vivir una vida de aislamiento, obligado incluso a traer una campanita colgando para impedir que la gente se acerque. Las normas religiosas así lo establecían. No obstante, este hombre se arriesga y se acerca humildemente a Jesús. Movido por la compasión, tocándole incluso sus llagas contagiosas, Jesús lo sana. ¿Necesitaba tocarlo para sanarlo? No necesariamente. Pero con esa acción, estoy seguro de que, antes de ser sanado de la enfermedad infectocontagiosa en su piel, el leproso fue sanado en su alma.

Como profesional del medio artístico he conocido a muchas personas del colectivo que se identifica con el arco iris. Casi todas, son amables, respetuosas y generalmente, excelentes profesionistas y trabajadores. Sin embargo, casi todas sufren interiormente. Sea por la supuesta incomprensión de sus familias, la terrible soledad que no se mitiga con relaciones superfluas y el desprecio de una sociedad que nos está preparada para darles respuesta a su profundo deseo de ser amados. Las manifestaciones de supuesto “orgullo”, incluso sus expresiones de agresividad no son sino gritos desesperados de un alma sedienta de amor verdadero. Aún la iglesia, como institución religiosa, condicionada por los prejuicios que generan sentimientos de homofobia, también ha fracasado en su relación con este grupo. Sólo Jesús puede sanarles a ellos pero también a nosotros.

En la película “Mateo”, el guionista interpreta esta escena con el leproso sanado abrazando a Jesús y cayéndose ambos al suelo. Así me lo imagino yo, recibiendo el abrazo que sana.

