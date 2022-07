El ajedrez y la geopolítica

La configuración del sistema internacional no es estática y es que es la alineación hacia un bloque u otro lo que hace que el juego de poder siga en marcha hasta hoy. Tras Vladímir Putin pintar una línea roja a Occidente, los ex miembros de la Unión Soviética se vieron obligados en definir una posición frente a la crisis y ejercer una política exterior que protegiera su soberanía. Si bien Finlandia y Suecia siempre habían optado por una postura neutral, hoy se adhieren formalmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y cambian los planes de Rusia en la arena global.

Asimismo, la Cumbre de Madrid de este tratado de seguridad regional, fue clave para la invitación formal de los países nórdicos y el establecimiento de nuevas estrategias que abonen a la contención rusa y china. En un principio Turquía se aferró a la prohibición de la entrada de Finlandia y Suecia, pero una vez firmado un acuerdo de cooperación que apelaba a las demandas turcas, se levantó el veto. Aunque, tras las negociaciones en España, el mandatario turco ha aceptado la admisión oficial de tales Estados, acción calificada como logro de política exterior para todos los miembros del tratado.

De la misma manera, dada la amenaza que Rusia representa para el orden mundial de carácter occidental, la OTAN ha declarado que, aunque esta ampliación es un punto a favor para la seguridad los aliados, no se descartan las posibles respuestas de Putin. Sin duda el avance de Occidente tras el fin de la Guerra Fría y la continua alineación que se dio con el tiempo de distintos países hacia este bloque, provocó un dilema de seguridad entre actores. El establecimiento de bases militares Europa del Este desde 1991 fue que aquellos sobre los que tiene un fuerte reclamo ruso se vieron sumergidos en amenazas a su soberanía, Ucrania, por ejemplo. De ahí que Suecia y Finlandia, tras ser férreos defensores de su política de neutralidad, hayan presentado su interés por pertenecer al tratado, pues las amenazas de Rusia persisten, sean parte o no.

Por un lado, Putin ha declarado que Rusia no tiene interés en accionar en territorio nórdico, pues no existen reclamos territoriales. Sin embargo, éste afirma que ante cualquier amenaza que surja, el país no se abstendrá de responder de la misma manera. Dada la asimetría que se había mostrado en el sistema internacional con la expansión de Occidente, el mandatario deja claro que, con la infraestructura militar y las nuevas tropas enviadas a Suecia y Noruega, Moscú reaccionará de manera asimétrica. La adhesión de estos dos actores cambia sustancialmente la dinámica de seguridad, dado que es un avance histórico para la alianza Occidental. De ahí que el presidente ruso insista en que se actuará en proporción a lo que su contraparte ejecute.

Por otro lado, en los países bálticos hubo sonrisas pues los presidentes afirmaron que tal evento era una noticia maravillosa. Los líderes occidentales consideran las negociaciones de Madrid como un éxito de política exterior que, de manera conjunta, envía un mensaje de que la OTAN es fuerte y está más unida que nunca. La manera en que Turquía, Suecia y Finlandia negociaron en la cumbre fue tan efectiva para que el primero retirara el veto de adhesión de los Estados nórdicos. Punto para la multilateralidad, la cooperación y, sin excusas, para el fortalecimiento de Occidente frente a China.

Finalmente, es claro que el enfrentamiento entre Moscú y Washington se ha recrudecido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifiesta que no tiene que pedir permiso a Rusia para ampliar la OTAN, al mismo tiempo que Putin declara que, si antes no existían problemas con Finlandia y Suecia, ahora es inevitable que emerjan tensiones. Las decisiones tomadas en el juego geopolítico no tienen marcha atrás.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.