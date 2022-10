Según una antigua fábula árabe, un hombre dispuso en su testamento que sus camellos debían repartirse entre sus hijos de modo que el primogénito se quedara con la mitad, el segundo con un tercio, y el tercer hijo con la novena parte del total de los mismos.

A su muerte, el hombre tenía en su patrimonio diecisiete camellos, número que evidentemente no es divisible entre dos, tres, ni nueve. Sus hijos pasaron una luna negociando y discutiendo sin lograr ponerse de acuerdo. Por fin acudieron a un hombre sabio para que les ayudara a resolver el conflicto quien al cabo de un par de días les dijo: “Le he dado muchas vueltas al reparto de vuestra herencia, pero no tengo una solución para vosotros. Lo que sí tengo es este camello”. Y se lo dio, con una sonrisa cómplice. Con el nuevo mamífero, los tres hermanos tenían ahora un total de dieciocho animales. El primero tomó la mitad, es decir nueve. El segundo tomó un tercio de los camellos, es decir seis. Y el tercero tomó la novena parte, es decir dos.

Sobró el último camello, que los tres hermanos devolvieron al hombre sabio, deshaciéndose en elogios y prometiéndole eterna gratitud por haber hecho desaparecer, con su generosidad, el problema que tan imposible les parecía resolver.

El principio de añadir valor se aplica a todos los órdenes de la vida pero especialmente a las relaciones interpersonales. Ahí es donde generalmente más lo necesitamos y menos lo aplicamos, ahí es donde el principio toma forma de “arte” porque cada persona es única en su forma de recibirlo.

“No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes" Filipenses 2:3 NTV

¿Cómo podemos practicar el arte de añadir valor? Comencemos con ser agradecidos. Identifiquemos la razón, reconozcamos con la palabra y acompañemos con la mirada.

Practiquemos el elogio. Somos muchas veces demasiado “austeros” en dar reconocimiento a quien hace algo que sobresale, no tengamos miedo, no se la va “a creer”, porque se lo merece.

Tengamos pequeños gestos que hagan sentir al otro importante: saludarlo por su nombre, responder sus mensajes, preguntarle por un logro que haya tenido. Añadir valor es más fácil de lo que pensamos.

La fábula de los camellos nos enseña que cuando “añadimos valor” se resuelven las disputas y lejos de perder, ganamos, si no son camellos, al menos, la gratitud, el elogio y el buen gesto de los demás.