El asiento presidencial de republicano a demócrata ¿Existen diferencias?

Ha pasado menos de un mes desde la toma de protesta del nuevo mandatario estadounidense, Joseph Biden, y éste en su primer día firmó 17 decretos en el Despacho Oval. No obstante, analistas internacionales no se han reservado en decir que tal acción no cambia la manera en que Estados Unidos se desenvuelve en el sistema internacional.

Este 20 de enero la toma de protesta de Biden mostró al mundo diferentes tintes en su discurso, o así lo interpretan algunos. Desde la participación de Jennifer López hasta su discurso inclusivo en cuanto al movimiento Black Lives Matter y la comunidad latina, Biden transmitió un mensaje de unidad entre los ciudadanos americanos. También, haciendo énfasis en la crisis sanitaria y económica que se vive en la actualidad, el presidente fomentó un espíritu de solidaridad entre el pueblo americano, no sin antes recalcar cómo la democracia había triunfado en la nación.

Asimismo, es aquí donde se analiza cómo una transición de republicano a demócrata en el asiento presidencial no es necesariamente un cambio en los valores por los cuales Estados Unidos aclama regirse. Aunque la victoria de Biden sí genera cambios en la política interna y exterior, el enaltecimiento de la democracia, libertad y felicidad, establecidos desde los Padres Fundadores, no se deja de lado. El constante énfasis que el presidente hizo sobre Estados Unidos y el papel de “héroe” que debería jugar en el mundo, muestra cómo el cambio de colores en la presidencia no significa dejar de promover un sistema internacional en el que Estados Unidos funja como líder mundial.

Se saben las diferencias entre republicanos y demócratas, y las firmas de Biden a 17 nuevos decretos ilustraron aún más su discordancia con la administración Trump. Desde la anulación a la prohibición de la entrada de musulmanes a Estados Unidos, el refuerzo al programa DACA, hasta la reintegración del país al Acuerdo de París, Biden reafirmó su compromiso sobre “reparar” los daños cometidos por la administración pasada.

Como resultado, actores dentro del sistema internacional, como los individuos, han visto estas acciones desde una perspectiva idealista y poco precisa. Distintos factores, como lo son su discurso inclusivo y su supuesta corriente liberal durante los últimos años, han influido en la manera en que se observa al partido que representa hoy en día al Poder Ejecutivo. Temas como medio ambiente, la prohibición sobre la construcción del muro y la libertad de orientación e identidad sexual, generalmente brindan otra dimensión del Partido Demócrata.

Sin embargo, esto no significa un giro en los intereses nacionales que han moldeado a la potencia que hoy conocemos. Si bien hay un cambio de colores en el Poder Ejecutivo de rojo a azul y un desacuerdo con la administración anterior, sería ingenuo pensar que la administración Biden se preocupa por la comunidad internacional desinteresadamente. Es importante recalcar que el cambio de republicano a demócrata no deja de lado la ambición que existe por la unipolaridad del sistema internacional; el capitalismo como modelo económico para favorecer el bolsillo americano y la búsqueda de una hegemonía duradera.

De esta manera, es fundamental reconocer que, aunque Biden sí tiene diferentes objetivos en cuanto a la política exterior que quiere efectuar, esto no garantiza una transformación total en sus intereses nacionales. Por ejemplo, en el caso de México, si se piensa que la victoria de Biden es inmediatamente un beneficio para la relación bilateral México-Estados Unidos, sería una forma ilusa de analizar la política internacional.

Por último, puede que el discurso de Biden sea menos explícito que el de Trump en cuanto al enaltecimiento de su país en el sistema internacional, pero se queda a analizar la frase en la que el nuevo presidente hizo hincapié en su discurso: “La democracia ha prevalecido”. Pues aunque es diferente a la que Trump manifestaba constantemente, “Hacer a América grandiosa de nuevo”, los tintes americanos siguen saliendo a la luz reafirmando su aspiración de llevar al Estado por encima de cualquier otro actor.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.