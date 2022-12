¿El beneficio de la duda?

Cuando alguien llega al poder gracias a nuestros votos, siempre terminamos dándoles el famoso beneficio de la duda. Cada administración que se va, históricamente deja deudas y heridas, a una sociedad duranguense cada vez más lastimada y cansada de la clase política local.

Existe la percepción, de que en cada sexenio el círculo cercano al poder en turno, se convierte en un club de nuevas y nuevos ricos. En una ocasión, siendo Francisco Monárrez secretario de Finanzas, se le preguntó cómo había encontrado esa Secretaría y contestó: “Cuando abrí los cajones del escritorio, estaban vacíos”. Fueron los tiempos de Ángel Sergio Guerrero Mier.

Como dice el refrán: No se puede tapar el sol con un dedo o como dijo Juan Gabriel: Lo que se ve no se pregunta. Muy pocos, muy pocos cruzan el pantano y no se manchan. Ejemplos como don Ángel Rodríguez Solorzano o en Uruguay el ex presidente José Mújica. Tampoco Ernesto “Che” Guevara manchó su plumaje a diferencia de Fidel Castro y su hermano Raúl. No falta mucho para saber, si Andrés Manuel López Obrador cruzó el pantano de la 4T y no se manchó.

Ningún gobernador anterior como Esteban Villegas Villareal, tiene la oportunidad moral, ética y política de que por fin se le haga justicia a la sociedad duranguense.

Los ciudadanos en ningún momento, cuando acudimos a las urnas, lo hacemos pensando en que todo cambie para que todo siga igual. Un día tenía que pasar. Da pena y tristeza de sólo pensar, que nuestro Estado sea el más pobre del norte del país y también, el más corrupto. Al menos así, lo demuestran los hechos que estamos viviendo.

Tanto la Fiscalía del Estado como la Fiscalía Anticorrupción, han girado órdenes de aprehensión y están abriendo nuevas carpetas de investigación por el delito del enriquecimiento ilícito a personas que hace tres meses se sentían intocables. Si se quiere llegar al fondo del quebranto financiero la sociedad estará pendiente de que así sea.

Y como las desgracias nunca vienen solas, la meningitis es la otra cereza del pastel. No se trata sólo de un problema de salud pública o como diría el clásico: Es un hecho aislado. Hasta el momento ya se sabe cuál es el origen del hongo. Lo que no sabemos con certeza, qué es lo que hay detrás de todo esto. Mientras las autoridades no demuestren que en este caso no hay corrupción, nosotros como Santo Tomás, ver para creer. Hasta el momento sólo hay órdenes de aprehensión por supuestos delitos del orden penal.

Y ya encarrerado el gato, a los hospitales privados de Durango deben de ser vigilados de manera muy estricta por la Secretaría de Salud. En el caso del robo de los recursos públicos y de la crisis de meningitis, apenas se comienza a ver una luz “en este cochinero”. Si en esta ocasión, no se sienta un precedente que sirva de ejemplo a funcionarios públicos y a hospitales privados, entonces, que Dios nos agarre confesados.