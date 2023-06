El buen padre cubre a la madre

Hace algún tiempo conocí a un hombre que se llevó a su casa a vivir a la mamá de sus hijos de quien estaba divorciada desde hace algún tiempo. La razón es que la nueva pareja de su exesposa la maltrataba a ella y él no podía soportar la situación de ver cómo esto repercutía en sus hijos.

Así que tomó la difícil decisión de “tragarse” el orgullo y darle acogida en su casa. Puede haya sido cuestionable su decisión, pero fue quizá lo mejor que pudo hacer en ese momento crítico.

En la Biblia tenemos una historia de amor sin precedentes que cuenta cómo “romper un compromiso” puede resultar en un acto de amor.Cuando José el carpintero se entera que María estaba embarazada estaba “desposado” con ella. Eso significa que estaba “legalmente” casado, aunque no se hubiera consumado el matrimonio en el lecho conyugal. Tanto amaba José a María que ante el gran conflicto que le genera esta noticia, el prefiere romper el compromiso “en privado” (Mateo 1.18,19) porque “No quería exponerla”. Este es un gesto sinigual de hombría de José: frente a la confusión, prefiere por amor cargar con la responsabilidad de romper el compromiso, antes que la difamación de María, a quien incluso le podría haber costado la vida apedreada según la legislación que regía las costumbres de entonces. San José fue buen hombre antes de ser esposo, y un buen esposo antes que padre.

Dios establece un orden para que los varones crezcamos en nuestra madurez, y si no crees en Dios lo puedes leer en el comportamiento humano: El orden es hombre, esposo y padre. Cualquier alteración de este orden traerá caos no sólo en el presente para las personas involucradas, sino también en el futuro para los hijos. Si no lo crees, pregúntale a un niño, hijo de papás solteros o divorciados si hubiera preferido crecer en un hogar con sus papás separados o juntos.

Quienes estamos casados, hemos desarrollado muchas formas de exponer a la madre al hablar mal a los hijos de ella; resaltar algún error del pasado; denigrarla. Todo hombre que expone a su esposa o exhibe sus errores delante de sus hijos, les hace un gran daño. Por otro lado, está comprobado que el maltrato físico, verbal o emocional a nuestro cónyuge, psicológicamente hablando es como si lo hiciéramos a nuestros hijos.

Queridos papás, en el Día del Padre y siempre: Amemos a nuestras esposas, como José amó a María: con un amor que está dispuesto a cubrir y no exponer; a cubrir a la madre que llevará en el vientre nuestra descendencia; aprendamos a ser esposos antes que padres.

Si no estás casado, ama a la mamá de tus hijos como aquel joven que te conté al principio, sabiendo que al protegerla a ella, protegerás a ellos también, aún y cuando la decisión crítica parezca no ser tan sabia.