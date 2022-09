El cambio que no tuvimos

Aquí atorados y anonadados, observando el proceso de inconformidades, desencuentros, rupturas, deslealtades y corrupción que minaron y frustraron la esperanza del cambio prometido.

Desengañados una vez más de lo que pudo ser y no fue. De la falta de respeto a nuestra inteligencia por parte de los que hace seis años dijeron que tenían palabra y quedó en entredicho. Del cinismo de los que hicieron de Durango un desastre y digan que no tienen de qué avergonzarse.

Creo que vale la pena citar el libro de Mauricio Merino, donde magistralmente narra y describe “El futro que no tuvimos” y del que modestamente podríamos asirnos, para bautizar a un período que termina como el sexenio del desencanto, que a muchos impulsará a pensar ingenuamente, que lo que esta vez no se dio, próximamente el milagro sí ocurrirá.

No se trata de hacer leña del árbol que se tumbó solo, ni crucificar en lo particular a alguien, sino de señalar a un grupo partidista que asumió el poder hace seis años, y que ahora con gusto lo regresa al PRI, el que poco ha hecho, para evitarles una salida vergonzosa y miserable por la puerta de atrás.

Desde los inicios se dieron señales de frustración a los acuerdos sensatos y comprometidos con la construcción de un régimen diferente. Atrás quedó aquella “joya de la corona” que fue la promesa de la reparación del daño, una vez que se hiciera el exhaustivo recuento. Atrás quedaron los pactos que tenían como objetivo una administración más justa y transparente.

Desafortunadamente en su lugar quedarán los puntos oscuros por esclarecer; los grandes daños por reparar y las grandes cuentas por pagar. La tolerancia ponpinezca “del qué bonita familia” permitió que los beneficiarios fueran en quien no debió confiar ni apapachar, y que ahora campechanamente saldrán con los bolsillos repletos de dinero, que los contribuyentes pagarán como penitencia al pecado de haber creído en el paraíso prometido.

La promesa de un cambio que no se cumplió, no es la culpa de quien la enarboló, sino de un equipo que poco se comprometió con ella. De ahí la desilusión colectiva ante el abandono de la responsabilidad de aquellos que no llegaron a servir, sino a servirse, atenidos a la cercanía y a la amistad con quien ahora en la soledad de su gobierno fallido, tiene que dar la cara por ellos, pese al manotazo que donde más les duele les asestó: El bolsillo que se irá vacío de indemnizaciones y finiquitos.

La economía se adelgazó tanto que las deudas aumentaron escandalosamente. De ahí que, para constatarlo veamos la podredumbre de las instituciones de nivel superior, que no alcanzan a cubrir sus desórdenes financieros. La voracidad de algunos funcionarios donde ningún salario fue suficiente para satisfacerla y la negligencia en las obras inconclusas, donde ninguna tinta alcanza para subrayarlas.

Todos estos problemas acumulados, desafortunadamente no encontrarán sanción ni solución y de darse de última hora, sin lugar a dudas que será bajo el endeudamiento, ya que jamás vimos la creación de un sistema correcto para rendir buenas cuentas, ni la voluntad para responder a las necesidades apremiantes de una ciudadanía que ahora queda más agraviada que antes.

Frente a esta larga lista de descomposición ha habido una de heroísmos individuales; de aquellos que han alzado la voz en distintos momentos frente a los abusos de gasto educativo. Ha habido un amplio movimiento en contra de todo lo que se prometió y no se cumplió. Ha habido un cúmulo de maestros que se conforman con un bono y dejan de lado los quinquenios y 500 millones.

La ruta de deterioro fue tan aguda, que ninguno de los que contribuyeron a que se notara están dispuestos a reconocerlo, a tal grado que algunos se están negando a informar adecuadamente a la parte receptora, pensando tal vez que los actores que lo requieren son sus iguales, porque el voto que el PRIAN recibió, fue un respaldo a favor del presente y el pasado.