El camino hacia el poder

Aunque a la distancia pareciera que el distrito federal con cabecera en Gómez Palacio está resuelto para la alianza “Va por México”, no es tal. No es así de simple. Falta mucho que ver y bastante que decir.

No obstante que las nominaciones locales implicaron para PRI y PRD un desgaste importante –resta lo que suceda en el PAN- en el caso del distrito 02 federal todo fue terso. Unió y puso a trabajar juntos, al menos en apariencia, a los dos grupos políticamente antagónicos y más fuertes de Gómez Palacio, seguramente de la región pero…

Frente a ellos, están las debilidades de sus opositores, las del gobierno de aquel municipio, de la percepción que sobre la alcaldesa tiene la población; pero también están sus fortalezas y, aunque parecieran que no son muchas, sí son importantes y hasta cierto punto, serían definitivas.

La asociación electoral que encabeza Morena en Durango no tiene definiciones. La determinación de género para cada uno de las cuatro circunscripciones federales los complica. Hasta hoy prevalece la especie que todas serán encabezadas por mujeres, no hay luz central que ilumine un dato contrario, por tanto, no hay precandidatos oficiales.

En el caso particular del distrito 02 federal, Morena registró a más de una decena de aspirantes a la candidatura. De todos, sólo dos de ellos tienen posibilidades reales: el actual diputado local y ex coordinador de la Junta de Coordinación Política, Pablo César Aguilar y Omar Enrique Castañeda González, síndico municipal de Marina Vitela.

Estos dos grupos de interés presionan en la cúpula morenista para que haya una variación en la adjudicación de género. Al interior del partido, especulan con dos posibilidades: que los distritos federales 02 y 03 sean para varones o, en otro caso, el 01 y el 02. De darse y librando bien su proceso electivo interno, Morena sería fuerte en Gómez Palacio, a contrario sensu, se debilitaría enormidades, sus cartas femeninas prerregistradas no tienen peso.

Otra flaqueza es la percepción social de su autoridad municipal. No ven una alcaldesa cercana ni con obras de impacto o de calidad. Pero, en contraparte, aprecian la capacidad de operación electoral de Marina; los recursos con que pudiera contar su candidato, el despliegue municipal en territorio y, por supuesto, lo que le falta por hacer al presidente de la República para ganar esta elección y con ella, su Congreso.

En Gómez Palacio hay mucho en juego.

Rocío Rebollo Mendoza, precandidata de “Va por México”, lanzó un mensaje fuerte el día de su registro en la ciudad de Durango. Se hizo acompañar de seis expresidentes municipales de apellidos económicamente preponderantes en la región. Aunque solo uno, además del de ella, tiene la connotación política influyente que busca el mensaje: Herrera.

Confrontados, ambos apellidos encontraron una tregua para unir fortalezas y buscar arrebatarle el territorio a Marina, su adversaria o ¿enemiga? común. Los gomezpalatinos dicen que existe la disposición de ambos para trabajar juntos en ese objetivo pero, ¿se tienen la confianza total para ejecutarlo? ¿Cómo lo harán? y, ¿cómo será la inversión económica? ¿Habrá ruptura en el camino?

Los dos tienen otro interés similar: el 2022.