El carnal Marcelo en el umbral de Palacio Nacional

Luego de la controversial vista que el presidente de México hiciera el pasado 8 de julio a los Estados Unidos, en el balance, la gran mayoría de los analistas siguen en la línea de considerar que fueron más las desventajas que las ventajas, aunque en términos generales sostienen que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió “bien librado” de este su primer viaje internacional como jefe del Estado mexicano.

Al margen de si el encuentro Trump-AMLO fue positivo o no para las aspiraciones de cada uno en lo particular -de eso ya han dado bastante cuenta los expertos, analistas y opinólogos-, diremos que para Marcelo Ebrard Casaubón resultó todo un campanazo, el canciller mexicano fue el artífice en atar los hilos precisos con la Casa Blanca para que el presidente de México saliera, precisamente, “bien librado”, lo que sin duda representa se coloque unos pasos adelante en la carrera por la sucesión presidencial de 2024.

Efectivamente, “el carnal Marcelo”, como se le conoce coloquialmente en el mundillo del arrabal de la política mexicana al secretario de Relaciones Exteriores, tuvo la gran habilidad de escribir un guión prácticamente perfecto para convencer al presidente de México -lo que en sí mismo es un gran logro- de las conveniencias que representaban para la Cuarta Transformación (4T) el atender el capricho electorero-mediático del presidente Donald Trump. Ebrard logró lo que para muchos era impensable, que AMLO no se salieran del libreto pactado.

Ya en el discurso se le permitió a AMLO comenzar con una bravuconada, con dos de hecho: Decirle a Trump que los agravios sufridos por México a manos de los norteamericanos no han sido olvidados y que los mexicanos no son delincuentes sino gente buena y trabajadora, era difícil de entender, estaba en los mismísimos jardines de la Casa Blanca, pero luego, cuando cerró su discurso con zalamerías llenas de mentiras, diciendo que Trump ha tratado a los mexicanos con respeto y que no hemos sufrido imposiciones bajo amenazas, entendimos que todo era parte de la película “La 4T en busca del sueño americano”.

Pero regresemos con el escritor de la saga, con “el carnal Marcelo”. Otro buen movimiento de producción que lo puede catapultar en definitiva rumbo a Palacio Nacional en 2024, fue lograr que AMLO dejara de lado sus rencores y permitiera lo acompañaran al periplo americano los odiados empresarios neoliberales, quienes tuvieron la oportunidad de sentarse a la misma mesa a departir el pan y la sal con los hombres de negocios más influyentes de Estados Unidos, neoliberales también, por cierto.

Para que esto ocurriera en los términos en que se dieron las cosas, algo muy bueno debió colocarse sobre la mesa como atractivo para los empresarios, y en ello seguramente tuvo algo que ver el exjefe de gobierno del entonces Distrito Federal, ya sea para el corto plazo, en esta administración, o en el mediano plazo, ya en la de 2024.

Siempre será positivo para un presidenciable contar con el respaldo de los hombres del dinero, y más cuando éstos son del vecino país del norte.

Así pues, la producción hecha por el carnal Marcelo “La 4T en busca del sueño americano” puede ser merecedora, si no de un premio Oscar, sí de un TV Novelas, considerando al escritor posible ganador de la Banda Presidencial en 2024.